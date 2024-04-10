Черник отметил, что сейчас американцы способны сбить 98% всего, что могут запустить россияне.

Ядерный потенциал России нужно делить на несколько частей. Главные ядерные силы Москвы – это шахтные установки Р-36М и УР-100Н, рассказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник.

"Их есть 74 единицы, они все нацелены на США. Там раздельные боеголовки разного килотоннажа. Даже есть на 20 мегатонн. Это невероятно много. Думаю, что это уже не о чем говорить. Обслуживал это все прежде всего наш "Южмаш". Потому что именно они разрабатывали ракеты "Воевода". Сомневаюсь, что оно в адекватном состоянии", – сказал он в интервью "24 каналу".

Кроме того, у России есть подвижные установки РС-24 "Ярс" и "Тополь-М", которых довольно много. Официально россияне декларируют, что у них до 500 таких пусковых установок – на борту может быть от 3 до 6 раздельных боеголовок весом от 300 до 500 килотонн. Но это также все хорошо отслеживается, говорит Черник, и есть понимание, как их могут запустить.

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"Есть ракета Х-101. Все слышали, все о ней знают. Есть ее "посестра" Х-102 в ядерном исполнении. "Искандер" может иметь ядерную боеголовку до 50 килотонн. Но самым опасным остается ядерный подводный флот. У них в пределах есть до 28 рабочих ракетоносцев разного типа и разного класса. И наиболее дальнобойный и опасный – это класса "Дельфин". Там до 16 ракет типа Р-29. Они называют это "Синева". Вот это серьезное оружие", – подчеркнул он.

Черник отметил, что сейчас американцы способны сбить 98% всего, что могут запустить россияне. Но долетит 2%, и это "очень много".

"Сколько в тех двух процентах будет? Три боеголовки? 4 - 5? Килотоннаж также имеет значение. Какая долетит? На 300 килотонн или на 700 килотонн? Или одна на мегатонну? Это все очень сложно. Но есть еще такая принципиальная и более сложная вещь. Тактическое ядерное оружие. Ядерные снаряды. Взорвать его как ядерный, условно захватив в руки, практически невозможно, потому что это очень сложная технология. О ней отдельный разговор. Но Пригожин был на ядерном складе "Воронеж-45". Он там был. Ему никто не оказывал сопротивления", – резюмировал полковник запаса.

Ядерное оружие РФ: другие новости

Россия не раз бросалась угрозами применить ядерное оружие. В частности, такие заявления звучали из уст экс-президента России и заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Американское разведывательное сообщество в своем докладе отметило, что Российская Федерация еще может применить ядерное оружие. Москва до сих пор разрабатывает ракеты большой дальности с ядерными боеголовками.

Издание Bloomberg писало, что российский диктатор Владимир Путин ищет средства на создание ядерного космического корабля. Уже более 10 лет Москва работает над созданием транспортного модуля с ядерной силовой установкой для использования в космосе.

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