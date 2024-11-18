С помощью этих FPV можно поражать и живую силу оккупантов в окопах и блиндажах.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны FPV-комплекс "Вихрь".

Как сообщила пресс-служба ведомства, FPV-дроны этого комплекса имеют несколько конфигураций размера.

"Для управления дронами пилот использует специальный пульт, FPV-очки и оборудование для приема-передачи сигнала. Коптеры скоростные, могут без проблем догнать в движении вражескую бронетехнику или автомобиль. С помощью этих FPV можно поражать и живую силу оккупантов в окопах и блиндажах", - говорится в сообщении.

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Также производители могут оборудовать дроны дополнительным оборудованием для выполнения более широкого круга задач.

ВСУ получат интерактивный стрелковый полигон отечественного производства - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Минобороны допустило к использованию в Силах обороны разработанную отечественными инженерами учебную интерактивную тренинговую систему UNITS.

Она предназначена для проведения индивидуальных и групповых тренировок по огневой подготовке. Во время занятий на виртуальном стрелковом полигоне можно использовать макеты и модули нескольких десятков образцов стрелкового оружия, гранатометов, ПТРК и тому подобное.

Система мобильна, при необходимости ее можно быстро развернуть на выбранной локации. При моделировании выполнения огневого упражнения на тренажере есть возможность выбирать тип местности: городскую застройку, лес, поле и тому подобное. Моделируется также мишенная обстановка, погодные условия, время суток.

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