Этот удар демонстрирует, что для прорыва российской противовоздушной обороны необходимо просто иметь соответствующий запас крылатых ракет.

Успешный удар по судостроительному заводу "Залив" во временно оккупированной Керчи, в результате которого был уничтожен ракетный корабль РФ "Аскольд", раскрывает важные нюансы о возможностях российской ПВО. Как пишет портал Defence Express, кроме самого факта уничтожения этого корабля, имеет важное значение еще и то, в каких условиях это произошло.

Аналитики отмечают, что завод "Залив" должен был находиться под прочной защитой средств ПВО, которые обеспечивают оборону Крымского моста.

"В РФ уже многократно декларировали то, что за противовоздушную оборону этого объекта отвечает все лучшее, что есть в арсенале - зенитные ракетные комплексы С-400 и ЗРГК "Панцирь-С1", более того его должны были прикрывать и старые ЗРК "Оса" и "Бук". За выявление целей, кроме штатных средств, еще и отвечала загоризонтная РЛС "Подсолнух", а в теории объект должны были еще прикрывать истребители. И все это во взаимодействии со средствами РЭБ", - говорится в сообщении.

Видео дня

В то же время, несмотря на возможную фиксацию украинских самолетов Су-24, осуществивших запуск ракет Shtorm Shadow/SCALP, враг не смог направить "очередную пару" истребителей для перехвата крылатых ракет.

"К тому же, все имеющиеся зенитные ракетные комплексы, несмотря на довольно активную работу, если что-то и сбили, то скорее всего ложные цели типа ADM - 160b MALD, которые и предназначены для этого", - говорится в сообщении.

"В результате в завод попало минимум две ракеты, еще одна в корабль, также на видео с камер наблюдения зафиксирована еще одна вспышка, что может говорить о взрыве и четвертой ракеты вне кадра. При этом две первые ракеты, как складывается впечатление, поражают судно, которое находится за "Аскольдом", - отметили аналитики.

В Defence Express отмечают, что при этом атака была не такой и массированной как для объекта, который находится под более чем плотным противовоздушным зонтом. К тому же, речь не идет и о перегрузке средств ПВО за счет большого количества ложных целей и крылатых ракет параллельно с масштабной операцией по созданию помех средствами РЭБ.

"То есть поражение завода "Залив" является маркером того, что для прорыва российской противовоздушной обороны необходимо просто иметь соответствующий запас крылатых ракет. Что в очередной раз демонстрирует, что кроме самих названий вооружения, главным параметром остается количество", - отмечают аналитики.

Отмечается однако, что пока среди имеющихся серийных образцов со значительными запасами не просматривается альтернативы, кроме американских AGM-158 JASSM, которые даже в самой старой версии AGM-158A имеют дальность 360 км при боевой части около 450 кг.

Удар по Керчи - что известно

4 ноября в Керчи прогремели взрывы. Захватчики сообщили об атаке полутора десятков ракет, которые были сбиты, а "обломки" упали на территории судостроительного завода.

Вскоре стало известно, о по крайней мере одном попадании в корабль. Враг признался, что ракета действительно попала в корабль проекта "Каракурт".

По данным британской разведки, поражение российского корабля "Аскольд" в Керчи заставит оккупантов передислоцировать свой флот еще дальше от Украины, что задержит поставки новых кораблей

Вас также могут заинтересовать новости: