Это дешевое изделие, которое служит как ложная цель в небе.

Новосозданный российский дрон "Гербера" является "младшим братом" ударного беспилотника типа "Шахед" и предназначен истощать ресурсы украинских средств противовоздушной обороны. Об этом военный специалист в области радиотехнологий Сергей с позывным "Флеш" сказал в эфире телеканала "Новости.Live".

Эксперт отметил, что в Татарстане существует Алабужская свободная экономическая зона, где сейчас производятся все ударные дроны "Герань" (российское название для иранских "Шахедов").

"Там работает целая группа разработчиков и изобретателей, которые создают различные дополнительные меры для улучшения эффективности работы "Шахедов". В частности, мы уже видели на борту модемы с украинскими SIM-картами. Мы видели летающие видеокамеры, которые прилетали по нашим объектам. И самые разные гаджеты, которыми экспериментируют россияне. И эта группа анонсировала, что они создали дрон "Гербера". Это младший брат "Шахеда", - отметил специалист.

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Эксперт добавил, что россияне озвучили цели дронов "Гербера".

"Первая цель - это радиоразведка. Я думаю, что у них это было сформулировано не правильно. Цель - ставить видеокамеры и модемы LTE на борт БПЛА для того, чтобы фиксировать точки наших ПВО. И это называют радиоразведка", - добавил он.

При этом, россияне пытаются этими дронами создать ложные цели в украинском небе.

"Это основное назначение этого изделия. Это более дешевое изделие. Оно не имеет дорогой системы навигации и не умеет точно летать. Но, при этом, мы не можем его визуально и не можем силами радиолокационных станций на 100% отличить от "Шахеда", поэтому, как "Шахед", мы должны это все сбивать", - подчеркнул специалист.

Эксперт отметил, что это приводит к затратам нашего боекомплекта и к более сложным организационным мероприятиям.

Кроме того, российские разработчики позиционируют "Герберы" как "малые шахеды" для нанесения небольших ударов, потому что боевая часть вновь созданных дронов вдвое меньше.

"Поэтому, это маленький альтернативный БПЛА, у которого основная задача - это истощение наших ресурсов", - подчеркнул эксперт.

Война в Украине - использование дронов

Как сообщал УНИАН, недавно под Киевом был сбит новый российский беспилотник "Гербера". Этот дрон изготовлен из пенопласта и фанеры.

Reuters сообщал, что российские оккупанты используют дешевые беспилотники для обнаружения систем ПВО Украины.

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