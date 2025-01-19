Технические проблемы привели к очень высоким потерям среди военных.

Три года войны в Украине показали абсолютную провальность советской и российской концепции боевых бронированных машин (ББМ), которых в РФ были тысячи. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, остатки этой техники уже невозможно быстро восстановить, чтобы компенсировать потери врага.

"Предельно низкий жизненный цикл, выживаемость самой машины и, как следствие, экипажа и десанта, а так же, после поражения, в большинстве случаев отсутствие возможности восстановления, привело к высоким потерям не только в данной категории, но и сверхвысоким потерям личного состава", - утверждает эксперт.

Речь, в частности, о бронированной машине пехоты БМП-1/2/3, бронированной машине десанта БМД-1/2/3/4, бронетранспортерах БТР-70/80/82 и других моделях, предназначение которых - доставка десанта на позицию, проведение штурмовых действий и огневая поддержка.

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В то же время, по словам Коваленко, западные образцы техники в силу более продуманных технических решений и качеству бронирования по многим показателям опережают российские - даже современные. Причем касается это не только американской M2A2 Bradley и шведской CV90, а и, казалось бы, морально устаревшие бронетранспортеры M113, машины пехоты Mаrder 1А3 и прочие.

По данным обозревателя, предприятия РФ, которые производят, модернизируют и ремонтируют военную технику, не способны компенсировать ежемесячные потери оккупантов изготовлением новых единиц. При этом советская техника на складах заканчивается, а оставшуюся из-за ее технического состояния невозможно восстановить и компенсировать потери так же быстро, как в 2023 году и первой половине 2024 года.

"Собственно, заложенная в основу ББМ еще в советские времена отсталая и бесперспективная концепция, привела к тому, что десятилетия спустя многотысячный парк ББМ не выдержал испытаний 3-летней войной. Причем, не со странами НАТО, а с одной лишь Украиной", - акцентирует Коваленко.

Последние новости об оружии РФ

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко предположил - вполне возможно, что в РФ проведены испытания по пускам фронтовым бомбардировщиком Су-34 аэробаллистической ракеты "Кинжал". Он не исключает, что запуски, пусть не очень успешные, но состоялись и это - плохая новость для Украины.

По его данным, сообщение о том, что Су-34 уже применяют Х-47М2 "Кинжал" опубликовало пропагандистское издание "Красная звезда", которое спустя сутки дало опровержение. Коваленко предполагает, что оба СМИ не согласовали публикации и начали опровергать то, что просто "сболтнули" раньше времени.

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