В Сенат США внесли законопроект о ежегодной помощи Украине на 300 миллионов долларов, у Трампа - не против

В администрации Трампа поддерживают увеличение военной помощи Украине, отметил Помпео.

Группа сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США, внесла законопроект, который предусматривает ежегодное выделение Украине 300 миллионов долларов на военную помощь, в том числе на предоставление летального оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета Сената США по международным отношениям, пишет НВ.

Документ требует, чтобы Белый дом назначил специального посланника по Украине в качестве представителя США на мирных переговорах в нормандском формате и способствовал диалогу между черноморскими странами.

Законопроект также призывает госдепартамент создать рабочую группу по Украине с соответствующими европейскими союзниками.

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Законопроект требует отчета Минобороны США и Госдепартамента о потребностях ВСУ и плана оказания помощи в сфере безопасности.

Также сенаторы предлагают выделять 4 млн долларов в год на подготовку украинских офицеров.

Законопроект был представлен сенаторами-демократами Бобом Менендесом, Крисом Мерфи и Джин Шахин, а также республиканцами Джеймсом Ришем, Робом Портманом и Джоном Баррассо.

«США являются самым сильным сторонником Украины, но ее потребности в безопасности продолжают расти под неослабным давлением со стороны Москвы. Двухпартийный закон о партнерстве в сфере безопасности в Украине позволит решить эти проблемы путем значительного увеличения долгосрочной помощи в области безопасности для наших партнеров в Украине, обеспечивая при этом ответственность их демократических институтов. Помощь США в обеспечении безопасности для народа Украины — это то, что нужно. Это помогает продвигать наши ценности и отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Этот законопроект показывает, что наша приверженность безопасности Украины должна быть неизменной и защищенной от политики. И я с нетерпением жду возможности заручиться поддержкой этого важнейшего законодательства в Сенате», — заявил Менендес.

Администрация Дональда Трампа положительно относится к увеличению поставок Украине летальных вооружений в оборонном бюджете на 2021 финансовый год. Такое решение приняли обе палаты Конгресса США. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео во время слушаний в комитете Сената по вопросам международных отношений, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

"Администрация действительно поддерживает увеличение такой помощи", - отметил госсекретарь в ответ на вопрос сенатора Роба Портмана о позиции правительства относительно увеличения расходов для обеспечения Украины летальным оружием.

Глава Госдепартамента отметил, что действующая администрация выпустила Крымскую декларацию, обеспечила Украину летальным оружием, ввела санкции против "более 360 российских субъектов".

Помпео также подчеркнул, что Россия играет дестабилизирующую роль не только в Украине, но и в Сирии, где поддерживает режим Асада, строит газопроводы в Европе, чтобы усилить ее энергетическую зависимость.

"Россия - это авторитарная дестабилизирующая сила, которая действует в Украине, Ливии, Сирии и внутри западных демократий. Наша администрация прилагает усилия, чтобы защитить наши интересы и наших друзей", - отметил он.

Напомним, 11 июня Конгресс США утвердил пакет военной помощи для Украины на 2020 год на общую сумму в $250 млн.

Пакет помощи утверждено в рамках программы Инициатива помощи для укрепления безопасности Украины.

8 июля в Конгрессе США предложили увеличить на 25 миллионов долларов на военную помощь Украине.

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