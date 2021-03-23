В РФ погибли трое летчиков Ту-22М3 / фото из Википедии
На аэродроме под Калугой погибли трое членов экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Причиной инцидента стали катапульты, которые сработали на земле.
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Об этом сообщает "ТАСС", ссылаясь на источник в силовых структурах.
"На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора", - сказал собеседник журналистов.
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