Россияне готовятся к массированному удару по Украине, пытаются понять пути пролета ракет, их необходимое количество, чтобы атака была эффективной, считает военный эксперт.

Вылетами бомбардировщиков с "имитациями" пусков ракет россияне высчитывают плотность нашей противовоздушной обороны, считает военный обозреватель, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Об этом он сказал в эфире "Киев24".

По его мнению, эти массовые вылеты вражеской авиации, которые мы через день сейчас наблюдаем, это подготовка к массированному удару по Украине.

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"Не только Х-101, я думаю, нам следует ждать поражения различными средствами. Это будут баллистические ракеты "Искандеры", будут гиперзвуковые ракеты "Кинжалы". И, конечно, большое количество "шахедов", которое будет мешать перехватывать эти цели. Это может быть Х-59, Х-69, Х-555. То есть там много чем есть стрелять", - подчеркнул Гетьман.

По его словам, сейчас россияне ведут подготовку к будущей атаке и пытаются узнать количество наших зенитно-ракетных комплексов, а это можно вычислить по включенным локационным станциям. Но интересует россиян не местонахождение ЗРК, а их плотность.

"Когда поднимаются эти борта, включаются наши средства противовоздушной обороны. А когда включается локационная станция, то можно понять, где она находится. Это не значит, что потом по ней могут стрельнуть, потому что она перемещается, у нас все комплексы мобильные. Таким образом они не столько местонахождение высчитывают, сколько высчитывают плотность нашей ПВО, чтобы понять, какова вероятность потерь ракет. Они высчитывают, сколько надо запустить, чтобы определенное количество достигло цели. Например, если мы уничтожаем 8 из 10, то для того, чтобы долетело две надо запускать 10, чтобы долетело четыре надо запускать 20", - пояснил Гетьман.

Также, зная плотность нашей противовоздушной обороны, враг, в частности, будет иметь возможность понять пути пролета крылатых ракет, потому что они маневренные, говорит Гетьман.

Он предполагает, что россияне не делают пусков сейчас, потому что ждут чтобы похолодало.

Ракетные атаки России по Украине

Как сообщал УНИАН, на этой неделе россияне уже трижды поднимали в воздух свою авиацию, которая направлялась к пусковым рубежам для ударов по Украине. Так, в ночь на 11 ноября, оккупанты подняли в небо не менее 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые являются носителями крылатых ракет, а также МиГ-31К, которые могут нести ракеты "Кинжал". По данным мониторинговых групп, бомбардировщики долетели до пусковых рубежей над Каспийским морем и даже осуществили пусковые маневры. Однако ракеты запущены не были.

Утром 13 ноября был взлет до 6 бортов Ту-95мс из Оленегорска. Тогда россияне атаковали Киев ракетами параллельно с запуском немалого количества шахедов. Воздушные силы Украины сбили 2 крылатые ракеты и 2 баллистические ракеты.

Также сегодня около 7 утра Воздушные силы ВСУ сообщили, что с аэродрома "Оленья" россияне подняли в воздух 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил о пусках ракет в районе Каспия в 8:26. Ракеты должны были войти в воздушное пространство Украины около 9 утра, но так и не были зафиксированы, следовательно пуски были вновь имитированными.

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