Военные Вооруженных сил Украины с начала мая обезвредили уже два дроны российско-оккупационных войск на Донбассе.
Об этом говорится в сообщении штаба в Facebook.
Читайте такжеСША рассмотрят запрос Украины о предоставлении вооружения - Блинкен3 мая недалеко от Новолуганского бойцы сбили вражеский БПЛА, переоборудованный для сброса боеприпасов и дистанционного минирования. Он содержал компоненты российского производства.
6 мая вблизи Гранитного беспилотник боевиков был подавлен средствами РЭБ и сбит огнем из стрелкового оружия. Как оказалось, этот БПЛА типа "Тахион", изготовляется ООО "Ижмаш – Беспилотные системы" РФ. Он находится на вооружении сухопутных войск государства-агрессора.
"Следует подчеркнуть, что зафиксированные факты являются прямыми и неопровержимыми доказательствами российской военной агрессии против Украины. Указанные БПЛА будут использованы в качестве доказательств причастности России к военному конфликту на востоке Украины", – отмечают в штабе.
С начала года штаб подтверждает значительное увеличение количества применения войсками РФ беспилотных летательных аппаратов.
Целью таких действий является проведение воздушной разведки, выдача целеуказаний, корректировка огня, дистанционное минирование местности, а также сброс взрывных устройств.
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