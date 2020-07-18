Данилов: армию необходимо обеспечить высокотехнологичным вооружением и техникой

Секретарь СНБО Алексей Данилов также отметил важность повышения координации между субъектами военно-промышленной политики в рамках развития и реформирования ОПК.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на встрече с вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским заявил о необходимости обеспечения Вооруженных сил Украины высокотехнологичным вооружением и техникой.

Как говорится в сообщении на сайте СНБО, собеседники обсудили актуальные вопросы функционирования оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и космической отрасли, в частности, в части разработки соответствующих долгосрочных и среднесрочных документов их развития.

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Данилов подчеркнул, что реформирование ОПК осуществляется согласно решению СНБО от 18 февраля 2020 года «Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы», которое введено в действие указом президента Украины Владимира Зеленского от 27 февраля 2020 года №59.

По мнению секретаря СНБО, руководство отрасли должно ввести системный подход к ее развитию, в частности, принять меры к повышению координации между субъектами военно-промышленной политики.

Он также подчеркнул, что правительство должно решить вопрос относительно организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав ГК «Укроборонпром».

Данилов отметил, что предприятия ОПК должны прежде всего сконцентрироваться на обеспечении армии современными высокотехнологичным вооружением и техникой. Он также подчеркнул важность научно-технического развития ОПК и разработки дорожной карты привлечения в него иностранных инвестиций.

Особое внимание во время встречи было уделено вопросу ракетной программы для ВСУ и развития космической отрасли.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Верховная Рада назначила Уруского на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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