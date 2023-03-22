Это уже третий вид боеприпаса, который изготавливается по украинской технологии и с привлечением украинских узкопрофильных специалистов на зарубежных мощностях.

Государственный концерн "Укроборонпром" в кооперации со страной НАТО наладил производство артиллерийского 122-мм снаряда за границей и уже успел отгрузить партию Вооруженным силам Украины. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

"Это уже третий вид боеприпаса после минометной 120-мм мины и танкового 125-мм снаряда, который изготавливается по украинской технологии и с привлечением украинских узкопрофильных специалистов на зарубежных мощностях. Снаряд калибра 122 мм используется украинской артиллерией при работе с прицепными гаубицами Д-30 (максимальная дальность поражения – 15400 м) и САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальная дальность поражения – 15200 м)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что заказу Министерства обороны Украины предшествовали заводские испытания, на которых "Укроборонпром" подтвердил необходимые тактико-технические характеристики снаряда – прочность корпуса при выстреле, устойчивость снаряжения, максимальная дальность стрельбы, проверка кучности при стрельбе, полнота разрыва снаряда.

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"Характерно, что количество осколков значительно превышает осколочность штатного "советского" образца", - добавили в концерне.

Производство дефицитных снарядов для фронта - что известно

Ранее сообщалось, что Украина начала производить 125-мм снаряды для советских танков Т-64, Т-72 и Т-80. Из соображений безопасности производство снарядов вынесено за пределы страны.

Также недавно "Укроборонпром" подписал с Минобороны контракт на поставку 120-мм минометных мин, которые также изготавливаются во взаимодействии с одной из стран-участников НАТО.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе Кабинет министров образовал акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" путем преобразования государственного концерна "Укроборонпром".

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