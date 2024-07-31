Первая партия самолетов, вероятно, уже прибыла в Украину.

Украина получит истребители F-16 в комплекте с усовершенствованными ракетами, что значительно усилит воздушную составляющую Вооруженных сил. Об этом пишет Business Insider.

Как отмечает издание, F-16 Fighting Falcon - мощный самолет четвертого поколения, который, как ожидается, усилит нынешний флот Украины из устаревших советских истребителей. Но его эффективность частично будет определяться оружием, с которым он летает.

Высшие генералы США и украинские чиновники предупредили, что пятидесятилетний F-16, хотя и является эффективной боевой платформой, способной выполнять наступательные и оборонительные операции, не изменит ситуацию. Он окажется в тяжелой оперативной среде в Украине и, вероятно, станет главной мишенью для российских систем противовоздушной обороны. Киеву также просто не хватает самолетов. Тем не менее, он может многое сделать.

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Мощные ракеты "воздух-воздух"

AIM-120 - это всепогодная ракета класса "воздух-воздух" дальней видимости с активным радаром, что уменьшает ее зависимость от самого самолета. Непонятно, какие именно варианты AIM-120 получит Киев и сколько. Более ранние модели ракеты имеют дальность более 32 км, а самая новая - AIM-120D - более 160 км.

В прошлом году официальный представитель ВВС Украины заявил, что США предложат стране ракеты AIM-120, способные преодолевать более 160 км. Однако некоторые эксперты выразили скептицизм относительно того, что Киев действительно получит более новое оружие, поскольку эта технология может быть слишком чувствительной, чтобы США рисковали ее потерять.

Другая ракета, которую получит Украина, AIM-9X - это ракета "воздух-воздух" малой дальности с инфракрасным самонаведением и является новейшим вариантом семейства Sidewinder. Подобно AIM-120, его конкретная дальность засекречена. В Украине уже есть АИМ-9М, дальность которого составляет до 29 км.

Вооруженный ракетами AIM-120 и AIM-9X, F-16 можно использовать для боя воздух-воздух против других истребителей, хотя это может быть не лучшим вариантом. Россияне эксплуатируют истребители Су-35 и МиГ-31, которые несут ракеты "воздух-воздух" большой дальности, такие как Р-37. Эти возможности серьезно угрожали бы F-16.

В качестве альтернативы, Киев может использовать свои F-16 для поражения российских крылатых ракет, беспилотников-камикадзе и, потенциально, истребителей-бомбардировщиков, которые выпускают очень разрушительные планирующие бомбы.

Благодаря мощному радару и ракетам AIM-120 F-16 обеспечит "значительное улучшение дальности поражения по сравнению с украинскими истребителями МиГ-29 и Су-27 советских времен, утверждают специалисты.

Использование своих F-16 в оборонительной роли помогло бы Украине немного ослабить давление на существующую систему противовоздушной обороны, которая была ограничена из-за дефицита ракет-перехватчиков и самих батарей.

Ракеты "воздух-поверхность"

Кроме боевых действий "воздух-воздух", Украина может использовать свои F-16 в роли "воздух-земля".

У Киева уже есть предоставленные США ракеты AGM-88 HARM - или высокоскоростные противорадарные ракеты - для охоты на вражеские радарные системы, и с новыми реактивными самолетами их появится больше. Имея F-16, Украина может потенциально лучше использовать это оружие для ухудшения потенциала противовоздушной обороны России.

Украина получила первую партию F-16

Как писал УНИАН, 31 июля стало известно, что первая партия истребителей F-16, вероятно, уже прибыла в Украину. Об этом сообщило американское издание Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что конец июля давно был назначен крайней датой для первой поставки. Точное количество переданных машин не называется, но известно, что их немного.

Когда начнутся боевые операции с использованием этих самолетов - пока не понятно.

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