В частности, дрон Stalker 5.0 может использоваться для доставки необходимых боеприпасов.

В Украине представлен новый морской дрон Stalker 5.0. В частности, он может улучшить логистику украинских войск на левобережье Днепра в Херсонской области, считает военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Не исключено, что дрон не будет дублировать функции безэкипажных катеров для проведения ударных действий в качестве "камикадзе". Хотя и это возможно, он может нести до 150 кг взрывчатого вещества. Дрон Stalker 5.0 также может использоваться для доставки необходимых боеприпасов, средств обеспечения для снабжения войск или подразделений, ведущих боевые действия на морском или речном направлениях. Это очень важно сейчас, в частности, учитывая удержание ряда плацдармов именно в бассейне реки Днепр, в тех же Крынках. Это может значительно улучшить логистику украинских войск на противоположном берегу, который пытаются контролировать оккупанты", – пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам эксперта, это улучшит возможности Сил обороны по выполнению задач, которые перед ними стоят.

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"Расширена номенклатура подобных средств, в том числе в случае использования этого дрона как ударного. Это физически расширит возможности по выполнению тех задач, которые сейчас стоят перед военными, в том числе и в акватории Черного моря", – добавил он.

Рябых добавил, что презентация Stalker 5.0 свидетельствует о том, что Украина наращивает возможности не только в производстве уже разработанных средств. При этом добавил, что новый дрон могла изготовить не та компания, которая выпускает Sea Baby или Magura V5.

"Украина разрабатывает новые средства. Очевидно, скорее всего, этот дрон изготовила какая-то другая компания, не та что производит дроны Sea Baby или Magura V5. Если говорить о представленных характеристиках, то они могут быть близкими к тем, что показывают дроны, которые используются сейчас. Magura как минимум используется ГУР, а Sea Baby – СБУ", – констатировал он.

Украина представила дрон Stalker 5.0

В Одессе во время Black Sea Security Forum (Черноморского форума по безопасности) показали новейший морской дрон Stalker. Его длина составляет 5 метров, ширина – более 1,2 метра.

Известно, что новый дрон может использоваться для целей разведки и патрулирования побережья в морских и речных пограничных районах. Навесной бензиновый двигатель мощностью 60 лошадей разгоняет его до скорости более 40 узлов (около 75 км/ч).

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