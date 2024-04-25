Сейчас ресурсов достаточно для того, чтобы поддерживать Украину в течение всего 2024 года, говорит Салливан.

24 апреля Конгресс США одобрил пакет помощи Украине, документ уже подписал американский президент Джо Байден. Теперь у администрации появились ресурсы для дальнейшей поддержки нашей страны.

После одобрения помщи, у США теперь достаточно ресурсов для того, чтобы поддерживать Украину в течение всего 2024 года. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я действительно ожидаю, что с тем количеством ресурсов, которые мы имеем сейчас, мы можем продолжать обеспечивать Украину тем, что ей нужно, в течение 2024 года", – сказал он во время брифинга.

Помощь Украине от США: это стоит знать

20 апреля Палата представителей США после нескольких месяцев задержки одобрила законопроект о поддержке Украины, где предусмотрены расходы американского бюджета на уровне 60,84 млрд долларов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что эти средства распределят по нескольким направлениям. Так, 49,9 млрд долларов направят на оборонные расходы, 7,8 млрд долларов – это потенциальная бюджетная поддержка, 1,57 млрд долларов – экономическая помощь. Еще 400 млн долларов – средства на защиту границ и гуманитарное разминирование.

Уже ночью 24 апреля его вместе с несколькими другими документами по поддержке иностранных государств одобрили в Сенате США. После пакет подписал президент США Джо Байден.

В тот же день США объявили о выделении нового пакета помощи Украине на общую сумму 1 млрд долларов. В него войдет нужное украинским войскам вооружение. В частности, передадут боеприпасы для HIMARS, ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО, зенитные ракеты Stinger, 155 мм артиллерийские снаряды.

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