Представители "Русского добровольческого корпуса", который проводит операцию по созданию "полосы безопасности" в Белгородской области России, затрофеили БТР.

Как сообщается в Telegram-канале РДК, речь идет о БТР 82А, который принадлежал Федеральной службе безопасности РФ.

"Мы не дождались сладких подарков от российской "оппозиции", поэтому сделали себе подарок сами. БТР 82А, например.P.S. РДК 1:0 ФСБ", – говорится в сообщении.

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Ситуация в Белгородской области

Утром 22 мая стало известно, что "Русский добровольческий корпус" совместно с Легионом "Свобода России" начали проведение военной операции на территории Белгородской области. Как отметили в ГУР Минобороны Украины, участие в ней принимают исключительно россияне. А цель операции – создание "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.

Позднее в сообщалось об окружении российского КПП "Грайворон". Он находится вблизи хранилища ядерного оружия. Тем временем в Легионе "Свобода России" заявили об освобождении населенного пункта Козинка Белгородской области и заходе передовых отрядов в Грайворон.

Некоторое время спустя представитель ГУР МОУ Андрей Юсов сообщил, что россияне в экстренном порядке вывозят часть ядерных запасов из Белгорода.

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