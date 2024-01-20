Валерий Романенко отметил, что самой большой проблемой для Москвы стали санкции.

Российская Федерация имеет самолет, который мог бы заменить сбитый украинскими военными самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Проблема в том, что такой борт один, а серийное производство невозможно из-за санкций.

"Самолет А-50 традиционны для российской противовоздушной обороны. Даже если мы собьем второй, третий и четвертый, то все равно они будут летать, просто изменят расстояние и немного подвинуться вглубь российской территории. Такая у них тактика противовоздушной обороны. Они копируют НАТО и стараются все действия своей обороны и противовоздушной обороны проводить под мониторингом "летающих радаров", - рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире телемарафона.

По его словам, у россиян всего было 10 самолетов-разведчиков – восемь А-50-У модернизированных и два не модернизированных.

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"Один мы сбили, а это означает, что возможности российских воздушно-космических сил по мониторингу нашей территории упали на 10%. У России есть новый такой самолет – А-100 "Премьер", но он один единственный и выпускать их серийно россиянам будет очень сложно, потому что эти самолеты построены на продукции Intel, Texas Electronics и других американских фирм. 20 тонн оборудования, которое надо где-то взять и иметь для него запчасти. Если на всех последних самолетах оборудование стандартизовано, то тут новое. Если выпускать серию, то надо иметь для нее запасы. У них просто нет возможности наворовать столько электроники", - подытожил эксперт.

Также он указал, что самолет А-100 намного дороже А-50 – его стоимость будет более 500 миллионов долларов минимум.

Ликвидации самолета А-50 РФ - главные новости

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 РФ, ориентировочной стоимостью до 500 млн долларов, украинские военные ликвидировали 14 января. Ликвидацию А-50 подтвердил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Также серьезные повреждения получил борта Ил-22 РФ. В этот же день украинские военные показали ролик последнего полета А-50 Украиной, а в сеть сами россияне слили кадры "покалеченного" Ил-22.

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