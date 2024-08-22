Россияне не предусмотрели, что их территорию могут атаковать маленькие дроны.

Российские системы ПВО предназначены для обнаружения объектов с высокой радиозаметностью. Однако Украина использует использует средства, которые вражеские локаторы заметить попросту не способны, заявил авиационный эксперт Константин Криволап.

"Вся концепция российской ПВО сама по себе изначально ущербная. Ее ущербность заключается в том, что россияне решили перекрывать все на дальних подступах системами, модернизированными с советских времен — С-300, которые теперь называются С-400 "Триумф". А потом они решили, что С-400 как бы маловато, надо, чтобы было побольше — С-500. Эти все системы, на которые россияне рассчитывали, предназначены для обнаружения объектов с высокой радиозаметностью. Это бомбардировщики, которые будут обязательно лететь в сторону России и будут ее изо всех сил бомбить. Это какие-то большие, здоровенные ракеты, которые будут их атаковать", – объяснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Но россияне не предусмотрели, что их территорию могут атаковать маленькие дроны. Криволап отметил, что хваленая российская система "Панцирь", которая должна была на земле защищать С-300 и С-400, не способна обнаруживать такие цели.

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"И особым показателем во всей этой истории является атака аэродрома "Бельбек", когда там стояли и "Панцирь", и С-300, и С-400. Прилетели дроны, сначала вывели радиолокационные системы, потом вывели связь, потом тихо из-за холмов вылетели Storm Shadow, накрыли еще сверху ATACMS, и не стало всей этой большой мощной системы ПВО. То есть российская система ПВО не способна эффективно работать в тех условиях, которые сейчас требуются", – констатировал он.

Российское оружие: другие новости

В начале вторжения в Крым в 2014 году Россия была лидером в области военных беспилотников и технологий радиоэлектронной борьбы, особенно тех, что применялись на тактическом уровне. Однако за тридцать месяцев, прошедших с начала полномасштабного вторжения в Украину, Россия потеряла свое преимущество в этих технических сферах. Мировым лидером в этих областях стала Украина, поскольку ее оборонная промышленность разрабатывает все более совершенные системы для своих бойцов.

Тем временем в России впервые использован в боевых условий во время испытаний модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ-СВ". Это вариант комплекса на гусеничном шасси ГМ352М1Е, куда установили новшества от версии "Панцирь-СМ".

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