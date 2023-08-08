Получение этих ракет – это история не об окончании войны, а о системном поражении объединений врага, подчеркнул военный эксперт.

Немецкие дальнобойные ракеты Taurus помогут украинским военным уничтожать важные объекты российских оккупационных войск. Пока неизвестно, какую версию этих ракет получит Украина, однако, вероятнее всего, речь идет о снарядах с дальностью поражения до 300 километров.

Такое мнение в эфире "24 канала" высказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, ранее и Британия, и Франция, предоставили ВСУ ракеты с такой дальностью. Однако средства с большей дальностью поражения точно не помешали бы военным.

Он подчеркнул, что если бы у Украины были ракеты с дальностью поражения более 300 километров, то Крымский мост уже был бы уничтожен. Нарожный отметил, что незаконно построенная между оккупированным Крымом и Россией переправа – важнейший объект в логистической цепочке оккупантов.

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"Точно до десятка ракет мы бы использовали, чтобы положить этот мост. Он очень важен для оккупантов с точки зрения логистики", – сказал эксперт.

В то же время эксперт призвал не думать о ракетах Taurus как о своеобразной "серебряной пуле", которая уничтожит все военные объекты противника.

"Получение таких ракет – это история не об окончании войны. А история о системном уничтожении личного состава, военной техники, складов боеприпасов и инфраструктуры для логистики оккупантов. Это – залог нашего наступления", – резюмировал Нарожный.

Ракеты Taurus для Украины

Разговоры о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus идут уже давно. После того, как свои дальнобойные снаряды передали Украине Великобритания и Франция, такого же шага ожидают от Германии. Однако министр обороны страны Борис Писториус неоднократно подчеркивал, что этот вопрос не рассматривается.

7 августа 2023 года украинский депутат Егор Чернев со ссылкой на знакомых в Бундестаге рассказал, что в Германии таки пришли к согласию относительно предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, теперь надо дождаться официального решения.

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