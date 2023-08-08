Немецкие дальнобойные ракеты Taurus помогут украинским военным уничтожать важные объекты российских оккупационных войск. Пока неизвестно, какую версию этих ракет получит Украина, однако, вероятнее всего, речь идет о снарядах с дальностью поражения до 300 километров.
Такое мнение в эфире "24 канала" высказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, ранее и Британия, и Франция, предоставили ВСУ ракеты с такой дальностью. Однако средства с большей дальностью поражения точно не помешали бы военным.
Он подчеркнул, что если бы у Украины были ракеты с дальностью поражения более 300 километров, то Крымский мост уже был бы уничтожен. Нарожный отметил, что незаконно построенная между оккупированным Крымом и Россией переправа – важнейший объект в логистической цепочке оккупантов.
"Точно до десятка ракет мы бы использовали, чтобы положить этот мост. Он очень важен для оккупантов с точки зрения логистики", – сказал эксперт.
В то же время эксперт призвал не думать о ракетах Taurus как о своеобразной "серебряной пуле", которая уничтожит все военные объекты противника.
"Получение таких ракет – это история не об окончании войны. А история о системном уничтожении личного состава, военной техники, складов боеприпасов и инфраструктуры для логистики оккупантов. Это – залог нашего наступления", – резюмировал Нарожный.
Ракеты Taurus для Украины
Разговоры о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus идут уже давно. После того, как свои дальнобойные снаряды передали Украине Великобритания и Франция, такого же шага ожидают от Германии. Однако министр обороны страны Борис Писториус неоднократно подчеркивал, что этот вопрос не рассматривается.
7 августа 2023 года украинский депутат Егор Чернев со ссылкой на знакомых в Бундестаге рассказал, что в Германии таки пришли к согласию относительно предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, теперь надо дождаться официального решения.