В Одесской области продолжаются лётные испытания ракеты "Ольха-М" (фоторепортаж)

"Ольха-М" - проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью более 100 километров.

В Одесской области продолжаются лётные испытания украинской ракеты «Ольха-М».

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеРакета "Нептун" и ЗРК "Печора": эксперт назвал самые ожидаемые новинки, которые скоро поступят на вооружение ВСУ

«На государственном испытательном полигоне в Одесской области в рамках подготовки к проведению государственных испытаний продолжаются летные испытания украинской ракеты «Ольха-М», - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что «Ольха-М» - проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 километров, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу.