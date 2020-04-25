В Одесской области продолжаются лётные испытания ракеты "Ольха-М" (фоторепортаж)
В Одесской области продолжаются лётные испытания украинской ракеты «Ольха-М».
Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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«На государственном испытательном полигоне в Одесской области в рамках подготовки к проведению государственных испытаний продолжаются летные испытания украинской ракеты «Ольха-М», - говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что «Ольха-М» - проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 километров, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу.