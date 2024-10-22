Из года в год расходы на оборону в США растут, но оружия становится только меньше.

Оборонный комплекс США попал в "спираль смерти", в рамках которой расходы на оборонные нужды только растут, тогда как фактическое количество вооружений сокращается. Об этом пишет военный аналитик Уильям Гартунг в авторской статье для Forbes.

"Оборонная спираль смерти" - это явление, о котором впервые заговорили еще в 1980-х годах. Его суть довольно проста: поскольку каждое следующее поколение оружия, приобретаемого Пентагоном, сложнее и дороже предыдущего, вооруженные силы США постоянно сокращаются в процессе их модернизации.

Несмотря на то, что нынешний бюджет Пентагона даже с поправкой на инфляцию на 60% больше, чем он был в 1970-х годах, сегодня армия США имеет вдвое меньше боевых самолетов и кораблей, чем в те времена. При этом нет гарантий, что совокупная боевая эффективность новых образцов оружия будет эквивалентна большему количеству старого оружия.

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Уже сейчас США оказались в "невыгодном положении" даже когда речь идет о противостоянии йеменским хуситам: американцы вынуждены сбивать примитивные и дешевые ракеты хуситов с помощью продвинутых, но дорогих американских ракет-перехватчиков.

По мнению Уильяма Гартунга, у США есть два потенциальных решения выхода из "спирали смерти". Первый вариант: производить больше более простого и дешевого оружия, которого будет достаточно для выполнения большинства задач.

Второй вариант: ограничить американскую военную доктрину, согласно которой армия США должна быть способной вести войны в любой точке планеты, а также вооружать нескольких союзников для ведения войн.

"Нам нужен более твердый, сдержанный подход к тому, когда в интересах США применить силу или отправить оружие в зону боевых действий", - отмечает он.

Например, поставки оружия Украине Гартунг считает правильными. Однако, поскольку полная победа ни одной из сторон не под силу, он предлагает "срочно" найти дипломатические варианты прекращения войны.

Зато действия Израиля в Газе и Ливане аналитик называет "преступлениями", поэтому поставлять оружие в этот регион он считает неправильным.

Армия США застряла на нерабочей и вредной стратегии

Как писал УНИАН, армия США зациклилась на военной доктрине, которая просто не работает. Неверность тактики "минимального побочного ущерба" демонстрирует опыт войн в Ираке, Сирии, а также в Украине и Израиле.

Также мы рассказывали, что США не готовы к войне на истощение, как сейчас в Украине. На такую войну не рассчитаны ни доктрины управления войсками, ни оборонный комплекс США. Наоборот, они скорее способствуют быстрому поражению.

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