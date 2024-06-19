Компания уже подписала три соглашения с представителями украинского оборонного сектора.

Международная промышленная группа Thales с офисом во Франции, специализирующаяся на оборонном оборудовании, на выставке Eurosatory подписала три соглашения с представителями украинской промышленности под эгидой Министерства вооруженных сил Франции и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что соглашения направлены на усиление оперативной поддержки фронтовых операций Вооруженных сил Украины и укрепление местного оборонного потенциала. Два соглашения касаются одного из предприятий АО "Украинская оборонная промышленность".

Так, первое соглашение объявляет о намерении Thales создать совместное предприятие в Украине, которое будет способствовать поставке и эксплуатации оборудования для портфеля оборонных систем группы, включая средства радиоэлектронной борьбы, а также оборудование тактической связи, системы противовоздушной обороны и радары.

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В компании подчеркнули, что второе соглашение касается средств радиоэлектронной борьбы, в рамках которого Thales обеспечит широкое техническое обслуживание, испытания и специализированную подготовку. Это соглашение направлено на развитие местного потенциала технического обслуживания в Украине, что позволит сократить циклы ремонта и технического обслуживания и обеспечит оперативную готовность.

В то же время в отдельном, третьем соглашении, подписанном с украинской компанией FRDM, специализирующейся на БПЛА, Thales намерена совместно разработать и изготовить беспилотный летательный аппарат, способный перевозить и выпускать боеприпасы.

"Thales является давним партнером Вооруженных сил Украины, который сотрудничает с ними уже более 10 лет, сначала в области радиоэлектронной борьбы, а затем расширив сотрудничество до широкого спектра программ. В краткосрочной перспективе эти соглашения еще больше укрепляют поддержку Thales в обеспечении боеготовности ВСУ", – заявил старший исполнительный вице-президент по международному развитию Thales Паскаль Сурисс.

Стоит отметить, что Thales Group специализируется на авиации, обороне, безопасности и наземном транспорте и базируется в Париже. 24 февраля 2022 года, с началом российского вторжения в Украину, акции Thales выросли почти на 60%

Заинтересованность мировой "оборонки" в Украине

АО "Украинская оборонная промышленность" и мировой оборонный гигант Rheinmetall запустили в Украине первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия.

В целом немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть в Украине предприятие в сфере противовоздушной обороны. Для запуска нужен по крайней мере год.

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