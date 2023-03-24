Сравнительно с размерами немецкой экономики Берлин делает явно недостаточно, считают в Варшаве.

Финансовая и военная помощь Украине со стороны Берлина оказалась слишком мала по сравнению с экономическим потенциалом Германии. Об заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Politico после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

По мнению польского лидера, крупнейшая экономика ЕС должна действовать активнее и стать локомотивом помощи Украине. В частности Моравецкий считает, что Берлин должен передать "больше оружия, больше боеприпасов и больше денег", поскольку Германия – "самая богатая и самая большая страна" в Европе.

"Они были не так щедры, как должны были бы. Я все еще призываю их к этому", — сказал премьер-министр Польши.

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Издание отмечает, что за последний год Германия и Франция "предоставили Украине значительные запасы оружия, транспортных средств и денег", но восточноевропейские столицы всё еще недовольны объемами этой помощи. И самый громкий голос недовольства звучит из Варшавы, у которой сложные отношения с Берлином.

Так Польша не впечатлена расходами Германии на компенсацию другим странам их поставок оружия Украине. Польский премьер считает эти расходы вполне "пропорциональными" размерам Германии.

Также Моравецкий упрекает Германию ее тесными экономическими связями с Россией в недавнем прошлом.

"Своей очень ошибочной газовой и нефтяной политикой в ​​отношении России они несут совместную ответственность за то, что происходит, за этот бардак на энергетическом рынке", — сказал он.

Премьер отметил, что Польша и другие страны Восточной Европы предупреждали Германию не совершать ошибку и не влезать в энергетическую зависимость от России. По словам Моравецкого в своих регулярных беседах с Шольцем он часто поднимает эти темы.

Война в Украине – помощь Германии

Польский премьер Матеуш Моравецкий довольно регулярно критикует Германию за невнятную позицию по отношению к российской агрессии. На днях он буквально сравнил немцев с Гамлетом, который всё никак не может сделать выбор между добром и злом.

Однако Германия всё же оказывает Украине значительную поддержку, хоть и не без промедлений. К примеру, Берлин согласился передать Украине некоторое количество своих танков Leopard, хоть этому и предшествовали несколько недель крайне интенсивных и даже жестких переговоров и уговоров.

Также Германия начала поставки в Украину своих БМП Marder. Причем эти бронемашины уже переданы, а не просто обещаны.

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