Генштаб показал испытания модернизированного танка Т-72 (фото)

Во время испытаний для оценки эффективности вооружения опытного образца выполнена штатная стрельба управляемой ракетой "Комбат".

В Черниговской области продолжается очередной этап испытаний модернизированного опытного образца танка Т-72.

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Как сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook, испытания вблизи поселка Гончаровское проводит бригада Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

Во время испытаний для оценки эффективности вооружения опытного образца выполнена штатная стрельба управляемой ракетой "Комбат".

Специалистами института проведено измерение точности траекторных параметров (дальность, скоростные характеристики, пространственные координаты) движения ракеты с помощью радарной системы, которая автоматически сопровождала ее с помощью радиолокационного канала с одновременной видеорегистрацией.

В настоящее время специалисты института проводят обработку полученных результатов, после чего испытания продолжатся.

Ранее УНИАН сообщал, как модернизированный танк Т-72 успешно прошел подводные испытания.