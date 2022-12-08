По словам Резникова, система весной 2022 года успешно прошла ведомственные испытания, а впоследствии – государственные.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что подписал приказ о взятии на вооружение автоматизированной системы Центра оперативного управления ("Дзвин-АС").

Как отметил министр в Facebook, эта система весной 2022 года успешно прошла ведомственные испытания, а впоследствии – государственные.

"Сейчас все формальные процедуры завершены, АСУ стратегического уровня официально стала в ряды и будет работать в интересах Вооруженных Сил. Далее Генштаб будет принимать решение по параметрам масштабирования данной АСУ. ... Получился своеобразный подарок ко Дню Вооруженных Сил Украины. Ведь наши военные очень заинтересованы в АСУ стратегического уровня и давно ждут ее полноценного развертывания", – отметил Резников.

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"Дзвин-АС" – что это за система, сколько стоит и какие с ней были проблемы

Минобороны Украины заказало у ООО "Эверест Лимитед" систему управления Вооруженными силами "Дзвин-АС" в 2016 году. Ее суть заключалась в создании автоматизированной системы Центра оперативного управления ВСУ.

Летом 2020 года, за несколько месяцев до сдачи проекта, СБУ инициировала аудит. В итоге установили – этот софт не соответствует поставленной задаче.

Bihus.Info в своем расследовании сообщали, что Министерство обороны Украины потратило 600 миллионов гривен на систему управления "Дзвин", которая в конце концов оказалась непригодной.

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