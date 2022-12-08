Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что подписал приказ о взятии на вооружение автоматизированной системы Центра оперативного управления ("Дзвин-АС").
Как отметил министр в Facebook, эта система весной 2022 года успешно прошла ведомственные испытания, а впоследствии – государственные.
"Сейчас все формальные процедуры завершены, АСУ стратегического уровня официально стала в ряды и будет работать в интересах Вооруженных Сил. Далее Генштаб будет принимать решение по параметрам масштабирования данной АСУ. ... Получился своеобразный подарок ко Дню Вооруженных Сил Украины. Ведь наши военные очень заинтересованы в АСУ стратегического уровня и давно ждут ее полноценного развертывания", – отметил Резников.
"Дзвин-АС" – что это за система, сколько стоит и какие с ней были проблемы
Минобороны Украины заказало у ООО "Эверест Лимитед" систему управления Вооруженными силами "Дзвин-АС" в 2016 году. Ее суть заключалась в создании автоматизированной системы Центра оперативного управления ВСУ.
Летом 2020 года, за несколько месяцев до сдачи проекта, СБУ инициировала аудит. В итоге установили – этот софт не соответствует поставленной задаче.
Bihus.Info в своем расследовании сообщали, что Министерство обороны Украины потратило 600 миллионов гривен на систему управления "Дзвин", которая в конце концов оказалась непригодной.