Партнеры дают Украине мало оружия из-за паранойи, которую в них подпитывает Кремль.

Только 6-7% ракетных ударов, которые наносит Россия, имеют своей целью военные объекты, а остальные – гражданская инфраструктура. Именно поэтому Украина просит западных партнеров продолжают поставки систем ПВО. Но и с этим есть определенные проблемы, заявил советник офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что в первую очередь Украину интересуют американские комплексы Patriot и франко-итальянские комплексы Samp-T, ведь они способны перехватывать в частности баллистические гиперзвуковые ракеты, которые Россия особенно активно использует в последнее время.

"Параллельно с этим, безусловно, было бы неплохо получить F-16, поскольку они эффективно отрабатывают баллистику и авиационные управляемые бомбы, используемые по линии фронта или по приграничным территориям. Мы это все нашим партнерам объясняем, там есть понимание", – сказал Подоляк.

Между тем страны Запада, по мнению советника главы ОП, до сих пор охвачены "парализующим страхом" от осознания угрозы полномасштабной войны, хотя и понимают, что у России уже не "вторая армия мира". Именно поэтому страны-партнеры "обкладываются ПВО", боясь угрозы ударов, вместо того, чтобы дать эти комплексы Украине, которая сможет уничтожить непосредственный источник угрозы.

По словам Подоляка, пока Украине не удается убедить Запад, что остановить Россию на украинской территории – это лучший способ защитить остальную Европу.

"А Россия как раз таки одним из эффектов этих ударов крылатыми ракетами по Украине считает это психологическое воздействие, чтобы поддерживать у наших партнеров этот гипер-страх перед войной как таковой", – заявил он.

Поставки западного оружия Украине - последние новости

Как писал УНИАН, Украина просит у США кассетные снаряды для систем залпового огня HIMARS. Они имеют тот же принцип действия, что и ранее поставленные кассетные боеприпасы для ствольной артиллерии, но способны поражать цели на большем расстоянии. Однако США до сих пор уклоняются от этого, хотя имеют запасы, которые уже даже надо утилизировать.

Также западные издания пишут, что на Западе начали понимать: текущее контрнаступление Украины, даже если и будет успешным, не закончит войну. Поэтому партнеры уже размышляют над тем, как помочь Украине подготовиться к следующему контрнаступлению.

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