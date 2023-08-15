Ночью оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Одним из городов-целей врага стал Днепр.

Украинцы поделились "впечатлениями" о ракетном ударе армии РФ по Днепру в ночь на 15 августа. Как известно, сегодня под покровом тьмы враг в очередной раз реализовал массированную атаку по нашей стране.

По словам очевидцев, первые взрывы в Днепре прогремели примерно в 4:20 утра. Было очень громко и страшно. Соответствующий ролик показал "Дніпро Оперативний".

"Где-то в 4:20, да, были очень громкие взрывы, дом шатался. Тогда я поняла, это где-то рядом, все серьезно", - рассказала украинка.

"Громкие были звуки, проснулись все, испугались, очень было страшно", - дополнил еще один очевидец страшной ночи.

Другой мужчина отметил, что такого за всю полномасштабную войну еще не видел: "Летела ракета, свистит, еще такого не было. Раньше были (другие - УНИАН), а это такой свист, прямо над домом летит и сразу же взрыв сильный, задрожало все даже в нашем доме: окна, стекло, все дрожало, даже пол", - указал он.

Армия РФ ударила ракетами по Днепру и повредила предприятие

Напомним, утром МВД Украины рассказало детали последствий ракетного удара РФ по Днепру. Враг попал в местное промышленное предприятие, а также в один из водно-спортивных объектов.

На месте "прилетов" вспыхнул пожар на площади более 800 квадратных метров, который ликвидировали спасатели. На промышленном предприятии из-за удара РФ ранения получили двое пожилых людей: 59-летняя женщина и 70-летний мужчина. Последний был "средне-тяжелым", его госпитализировали в больницу.

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