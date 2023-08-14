Иллюзии о скором прорыве ВСУ на юге и освобождении всей Украины "к Рождеству" окончательно развеялись, отмечает издание.

Несмотря на то, что летняя кампания на фронте в Украине еще очень далека от окончания, на Западе уже начинают думать о подготовке к весенней кампании следующего года. Как пишет The Wall Street Journal, это свидетельствует об осознании того, что изгнание российских захватчиков, вероятно, займет много времени.

"Когда весной началось контрнаступление Киева, оптимисты надеялись, что украинские войска смогут повторить свой прошлогодний успех в разгроме российских войск. Но первоначальная попытка использовать недавно поставленные западные танки и бронетехнику для прорыва укрепленных российских линий застопорилась. С тех пор прогресс был медленным и мучительным, сводясь к тактике малых отрядов", – говорится в публикации.

Издание отмечает, что украинское командование в течение летней кампании еще может прибегнуть к новым попыткам механизированного удара для прорыва обороны россиян. Но военные руководители и политики на Западе уже думают над вопросом, как подготовиться к длительному конфликту.

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Главное беспокойство Киева и западных руководителей заключается в том, что общественное мнение на Западе плохо воспримет идею длительных расходов на поддержку Украины в трясине войны на истощение.

"Сейчас цель Киева состоит в том, чтобы его нынешнее наступление завершилось достаточными достижениями, чтобы показать украинским гражданам и сторонникам в Вашингтоне, Берлине и других местах, что их поддержка не была напрасной и она должна продолжаться", – отмечает издание.

По мнению авторов публикации, даже если этим летом ВСУ так и не смогут прорвать российскую оборону, Украина сможет продолжать активную борьбу до зимы.

"Украинская армия продолжает адаптироваться быстрее, чем российская", — сказал Гордон "Скип" Дэвис, генерал-майор армии США в отставке и бывший заместитель помощника генерального секретаря НАТО.

Украина имеет достаточное количество подготовленных к контрнаступлению резервов, большая часть которых до сих пор не была задействована. Кроме того, к следующей весне Киев будет иметь еще больше западной техники и больше опытных операторов этого оружия.

"Со временем Украина в конечном итоге привлечет больше своих бригад, обученных и оснащенных НАТО, тогда как России будет трудно поддерживать свой темп огня и свою слаженность на передовой", – сказал Дэвис.

То, как политики будут смотреть на войну в следующем году, остается широко распространенной проблемой, особенно из-за президентских выборов в США в ноябре следующего года. Экс-президент Дональд Трамп, который является фаворитом от Республиканской партии, заявил, что сократит поддержку Украины.

Но многие другие республиканцы продолжают поддерживать помощь США Киеву, включая большое количество сенаторов и много членов Палаты представителей. В прошлом месяце при голосовании по ассигнованиям на оборону пять поправок, предложенных республиканцами, близкими к Трампу, которые сократили бы помощь Украине, были отклонены с большим перевесом после того, как более 130 республиканцев проголосовали вместе со всеми демократами.

"Я считаю, что это является очень хорошим знаком для поддержки", — сказал Даалдер, бывший посол НАТО.

Медленное контрнаступление Украины - последние новости

В конце июля министр обороны Алексей Резников признал, что контрнаступление несколько отстает от графика. При этом он заверил, что общий план остается неизменным, именно по нему действует украинское командование.

Резников также добавил, что тотальное минирование местности российскими захватчиками является одной из основных причин медленного продвижения.

На днях немецкое издание Bild написало, что одной из основных причин медленного продвижения ВСУ являются крайне ограниченные поставки оружия от Запада. В качестве примера, было отмечено, что за все время Украина получила от партнеров менее сотни современных танков, тогда как Россия ежемесячно изготавливает по 50.

Президент Польши Анджей Дуда соглашается с этой мыслью и подчеркивает необходимость увеличения поставок.

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