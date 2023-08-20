Сейчас вопрос передачи различных самолетов Украине переходит в практическую плоскость, отметил Сибига.

Как и в случае с передачей Украине истребителей F-16, поставки шведских Gripen нужно будет согласовывать с другими странами, чьи компоненты есть в этих самолетах.

"Даже в таких самолетах как Gripen есть определенные составляющие, которые требуют согласия других союзников. Всегда это процесс, и мы, собственно, находимся в таком процессе", – заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что переговоры по вопросам о, например, передаче истребителей, ведут исключительно главы государств.

Видео дня

"Сейчас мы уже на этапе перевода в практическую плоскость вопросов, связанных с самолетами", – отметил он.

В то время, как Сибига давал комментарий, переговоры по вопросам оборонного пакета, который Швеция передаст Украине, еще продолжались. Однако он заявил, что есть некие позитивные решения.

"Ближайшие дни перед Днем Независимости нас тоже будут ожидать важные, правильные, позитивные новости по укреплению нашей обороноспособности и в воздухе, и на суше", – сказал замглавы Офиса президента.

Истребители Gripen

Gripen – это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Его спроектировала и производит компания Saab. По данным из открытых источников, стоимость одного такого самолета составляет от 40 до 60 млн долларов.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что шведские истребители Gripen находятся в рейтинге приоритетных для получения. Так, командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, что на первом месте в этом списке – американские истребители F-16. На втором – шведские самолеты Gripen. На третьем и четвертом – британские Eurofighter Typhoo и французские Rafale соответственно.

Вас также могут заинтересовать новости: