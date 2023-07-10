Многое будет зависеть от состояния этих машин.

Около десяти советских вертолетов Ми-24, которые недавно Польша тайно передала Украине, будут использованы в том числе во время выполнения штурмовых действий.

Об этом в эфире телеканалу "Эспрессо" отметил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Он отметил, что при этом нужно учитывать состояние этих машин, ведь в польской армии было три подхода по обслуживанию этих вертолетов – продление ресурса, обеспечение новыми системами ударной мощности и полная комплексная модернизация с продлением ресурса.

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"В любом случае мы понимаем, что передача такого количества является значительной, они найдут свое место в боевом порядке. В любом случае, эти вертолеты могут использовать противотанковые ракеты для выполнения штурмовых действий. Думаю, что это усиление будет крайне положительно, учитывая то, что сейчас надо компенсировать по некоторым направлениям действия российской авиации", - сказал он.

Передача Польшей вертолетов Ми-24 Украине - детали

Напомним, что о недавней передаче вертолетов сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, о передаче вертолетов официальная Варшава не сообщала публично. В то же время, журналисты указали, что воздушный флот Украины все остается небольшим, если сравнивать его с российским, кроме этого, украинские вертолеты и самолеты имеют менее совершенные системы наведения и защиты.

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