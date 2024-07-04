Кроме всемирно-известной компании Milrem, к поставкам технологий Украине присоединился целый ряд эстонских фирм, в том числе изготовитель квадрокоптеров Krattworks.

Эстонские компании по производству дронов получают молниеносную обратную связь от украинских пользователей, что дает им уникальную возможность проведения реальных боевых испытаний средств радио-электронной борьбы своих изделий. Так, с января 2022-го по апрель 2024 года Эстония оказала Украине больше помощи (в процентном отношении к ВВП), чем любая другая страна, кроме Дании.

Как передает Defense One, всего три года назад эстонские стартапы, занимающиеся дронами, позиционировали свои передовые технологии как инструмент для борьбы с пожарами и средство для посадки деревьев.

"Как только в Украине началась война, мы просто отложили все эти коммерческие разработки в сторону", - отметил представитель компании-производителя дронов Milrem.

Видео дня

Продукцию Milrem украинцы получали как напрямую, так и через вторые руки: Германия передала Силам обороны 14 машин THeMIS: эвакуационных и разминирования. В целом украинские воины положительно отозвались о роботе, но попросили внести в него изменения. Во-первых - усилить баллистическую защиту медэвакуатора, "учитывая, что Россия выпускает по 10 000 снарядов в день и не испытывает никаких угрызений совести, обстреливая медицинские транспортные средства". А также - добавить систему ночного видения и блок противодействия глушению российскими средствами РЭБ.

Кроме всемирно-известной компании Milrem, к поставкам технологий Украине присоединился целый ряд эстонских фирм, в том числе изготовитель квадрокоптеров Krattworks. Чтобы стимулировать сотрудничество, Krattworks предлагает ВСУ свой разведывательный дрон Ghost Dragon по сниженной цене.

По словам агента компании, после многочисленных поездок в Украину для общения с операторами и тестирования дронов против средств РЭБ, те "стали работать хорошо", были интегрированы с украинской "Кропивой" и американским программным обеспечением TAK ​​(Tactical awareness kit software). Также была решена неожиданно выявленная проблема перегревания беспилотников компании.

Обратная связь ВСУ-Krattworks тоже очень интенсивная: "Когда они пишут вам в 2 часа ночи, вы должны быть готовы ответить им. Мы должны смотреть правде в глаза - они воюют, мы - нет".

Война в Украине - участие компаний-производителей дронов

Американский производитель дронов Skydio заявил, что начал нанимать сотрудников в Украине, что является первым шагом в стремлении расширить там свой бизнес. Генеральный директор Адам Брай описал работу в интервью Defense News.

"Я никогда не встречал таких опытных пользователей дронов, как люди в Украине. Мы хотим, чтобы там была команда", - сказал Брай.

Вас также могут заинтересовать новости: