Это обещание пока не подкреплено контрактами и даже не имеет четких планов относительно типов дронов и их производителей.

Обещание Великобритании выделить 200 миллионов фунтов стерлингов на закупку тысяч БПЛА для Украины пока является лишь планом. Об этом пишет Breaking Defense со ссылкой на источники среди британских военных.

Отмечается, что пока нет твердых контрактов с производителями дронов, а также четких планов относительно типов дронов и их производителей.

"На данный момент это очень ранняя стадия, по сути, это выделение финансирования, а не то, что было подробно прописано. По сути, это похоже на объявление о намерении потратить эти средства на дроны... Пока не дошло до того, чтобы были заключены контракты или что-то такое", - отмечает один из источников.

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Также отмечается, что скорее всего будут законтрактованы небольшие по размеру дроны. В качестве примера приводится нано-дроны Black Hornet, которые уже закупались Великобританией и Норвегией для ВСУ.

Среди других потенциальных образцов - Indago 4, разведывательный дрон копетрного типа, или самолетного типа Stalker VXE30. Эти БПЛА были недавно закуплены для британской армии у Lockheed Martin.

В то же время аналитики Defense Express отмечают, что Лондон вряд ли ограничен именно этими изделиями.

"Более того, вполне возможно, что непосредственный выбор БПЛА будет сделан не самой Великобританией, а в сотрудничестве с Украиной, как минимум, с точки зрения формирования соответствующей потребности. Потому что кроме конечно важных разведывательных дронов у британских компаний есть довольно интересные проекты ударных дронов", - пишет издание.

Так,они приводят в пример дрон Jackal от компании Flyby Technology. Он является носителем ракет Martlet, которые могут поражать и легкую бронетехнику из-за веса боевой части в 3 кг (сама ракета весит 15 кг). При этом эти ракеты уже поставляются Великобританией, отмечают аналитики.

Беспилотники от Британии - что известно

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак накануне последнего визита в Украину в январе объявил, что Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024/25 годах, что на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года.

По меньшей мере 200 миллионов фунтов стерлингов потратят на масштабную программу быстрой закупки и производства тысяч военных беспилотников для Украины, включая разведывательные, ударные и морские БПЛА дальнего радиуса действия.

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