В ближайшем пакете помощи от США отсутствуют ракеты ATACMS. Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Джо Байден не снял этот запрос Украины с повестки дня в будущем. Однако сейчас Штаты решили не передавать ATACMS Украине .

ATACMS для нас – следующая после F-16 "вершина" номенклатуры нужного нам вооружения, которую должны преодолеть.

Как работает система принятия решений в США? У них есть люди, которые разрабатывают решения, люди, которые принимают решения, и люди, которые исполняют решения. Те, кто решения разрабатывают, свое слово сказали. Госдепартамент сказал исчерпывающе – давать ATACMS. Пентагон сказал исчерпывающе – да, давать. Но решение принимает единолично Байден. Я не могу ему в голову залезть и понять, чем он руководствуется. Большая ошибка – смотреть на человека и ожидать, что он будет действовать как рациональный робот. Человек, как правило, руководствуется эмоциями. И я не знаю, где у Джо Байдена этот излом – давать или не давать Украине ATACMS.

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Однако ATACMS для нас – следующая после F-16 "вершина" номенклатуры нужного нам вооружения, которую должны преодолеть. Ведь пилоты F-16 уже готовятся. И у меня очень сдержанный оптимизм относительно того, что эти самолеты могут появиться у нас в конце этого года (но они еще не будут работать в режиме бомбардировщиков). Первый и главный режим для них будет – борьба с крылатыми ракетами. То есть мы улучшим уровень защиты неба.

Возвращаясь к ATACMS, стоит отметить, что это важная баллистическая ракета, которая движется очень быстро, намного быстрее Storm Shadow, которые мы уже применяем. И если Storm Shadow можно сбить, то ATACMS сбить почти невозможно.

Чтобы освоить ATACMS, людям, использующим HIMARS, требуется несколько недель.

Мы вторая страна в мире, которая работает с HIMARS (высокомобильной реактивной системой залпового огня) в качестве оператора. И мы вторые в мире с точки зрения подготовки личного состава к применению ATACMS. Нужно лишь небольшое дообучение. Думаю, что для того, чтобы освоить ATACMS, людям, применяющим HIMARS, потребуется несколько недель.

У американцев на складах около четырех тысяч этих ракет. Передача Украине ATACMS изменила бы ход войны очень быстро и качественно. Берем южный плацдарм, берем Токмак с железнодорожным узлом. Несколько десятков ракет ATACMS – и железнодорожного узла не будет, ремонту он не будет подлежать. То же касается Мелитополя – несколько десятков таких ракет, и возить врагу нечем, без обеспечения россияне не могут воевать.

Но речь идет и о количестве ATACMS. Десять ракет ничего не решают. Даже сто ракет ничего не решают. А пятьсот-тысяча ракет – уже решают. И эти ракеты у США в таком количестве есть.

Петр Черник, военный эксперт