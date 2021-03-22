Два катера, получившие имена "Сумы" и "Фастов", уже готовятся к переезду в Одессу.

Украинские военные моряки завершают обучение в Соединенных Штатах, где изучали специфику службы на американских патрульных катерах типа "Айленд", чтобы продолжить службу на них в Украине.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Два катера береговой охраны Соединенных Штатов, которые несли патрулирование побережьем Атлантики, в настоящее время готовятся к переезду в Одессу. Они уже получили украинские имена - "Сумы" и "Фастов".

"Этими катерами доволен в полном объеме. ... Катера не новые, но их состояние приравнено к новому. Я считаю, эти катера могут служить не менее 15 лет", - рассказал командир катера "Сумы" Сергей Щербина - один из тех украинских моряков, кому в 2014 году пришлось покидать Севастополь, захваченный российскими войсками.

Читайте такжеВ ВМС рассказали, когда в Украину прибудут катера Island из СШАУкраинские военные моряки проходили специальный курс обучения в США, чтобы понять специфику службы на новых для себя судах. Под присмотром американских инструкторов они учились всему, что может понадобиться в реальных условиях.

После завершения стажировки парни будут служить на этих катерах. Говорят, что за 10 недель обучения стали настоящей командой.

Отмечается, что в Украине эти катера по своим характеристикам смогут патрулировать как Черное, так и Азовское моря. Сейчас суда расконсервировали, полностью проверили и подготовили к службе.

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Автор: Катерина Комолова