Украинские военные моряки завершают обучение в Соединенных Штатах, где изучали специфику службы на американских патрульных катерах типа "Айленд", чтобы продолжить службу на них в Украине.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Два катера береговой охраны Соединенных Штатов, которые несли патрулирование побережьем Атлантики, в настоящее время готовятся к переезду в Одессу. Они уже получили украинские имена - "Сумы" и "Фастов".
"Этими катерами доволен в полном объеме. ... Катера не новые, но их состояние приравнено к новому. Я считаю, эти катера могут служить не менее 15 лет", - рассказал командир катера "Сумы" Сергей Щербина - один из тех украинских моряков, кому в 2014 году пришлось покидать Севастополь, захваченный российскими войсками.
Читайте такжеВ ВМС рассказали, когда в Украину прибудут катера Island из СШАУкраинские военные моряки проходили специальный курс обучения в США, чтобы понять специфику службы на новых для себя судах. Под присмотром американских инструкторов они учились всему, что может понадобиться в реальных условиях.
После завершения стажировки парни будут служить на этих катерах. Говорят, что за 10 недель обучения стали настоящей командой.
Отмечается, что в Украине эти катера по своим характеристикам смогут патрулировать как Черное, так и Азовское моря. Сейчас суда расконсервировали, полностью проверили и подготовили к службе.
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