"Укроборонпром" выставил на продажу три старых самолета Ан-26

Самолеты требуют капитального ремонта, чтобы снова подняться в небо.

Холдинговая компания «Артем», которая входит в состав государственного концерна «Укроборонпром», выставила на продажу три самолета гражданской авиации типа Ан-26, о чем сообщила пресс-служба госконцерна.

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В описании лота сказано, что стартовая цена самолета Ан-26 1986 года выпуска составляет 3,98 млн грн, Ан-26 1982 года выпуска - цена 5,95 млн грн, самолета Ан-26 1977 года выпуска - 776,94 тыс. грн.

«На протяжении многих лет эти самолеты исправно доставляли продукцию «Артема» и комплектующие детали к ним в разные уголки Украины и мира. Впрочем, за последние десять лет у предприятия отпала производственная необходимость использовать эти воздушные суда. Сейчас все три самолета требуют капитального ремонта, чтобы снова подняться в небо, или могут быть альтернативно использованы на земле без значительных инвестиций», - говорится в сообщении.

Аукцион по продаже самолетов назначен на 10 марта.

Справка УНИАН. Ан-26 - военно-транспортный самолет, разработанный в КБ "Антонов". Он является модификацией исходной модели Ан-24. Сейчас эксплуатируется пассажирская модификация самолета вместимостью до 43 человек. Всего построено 1403 самолета этого типа.