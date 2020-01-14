Нидерланды помогут Германии построить новые военные корабли на €6 миллиардов

Примерно две трети производства будет проходить на площадках немецкой компании.

Судостроительная компания Нидерландов выиграла тендер на строительство не менее 4 многофункциональных военных кораблей на более 6 миллиардов евро.

Об этом сообщает REUTERS.

Строительство будет происходить в альянсе с немецкой компанией Luerssen.

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Отмечается, что этот тендер является одним из крупнейших оружейных проектов Германии. Он подчеркивает усилия Берлина увеличить свои военные возможности.

Первый военный корабль планируют доставить в 2027 году. Контракт предусматривает возможность создания двух дополнительных военных кораблей MKS 180.

Примерно две трети производства будет проходить на площадках немецкой компании.

Новые военные корабли Германии смогут атаковать цели на суше и под водой и обеспечивать воздушное прикрытие для других судов.

Как сообщал УНИАН, украинский производитель «Ивченко-Прогресс» поставит вооруженным силам Турции более 500 двигателей на крылатые ракеты на 600 миллионов долларов.