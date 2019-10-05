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Зенитные ракетные войска ВСУ проводят учения с боевой стрельбой

14:57, 05 октября 2019
Оружие
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«Ореанда» прошла успешные заводские испытания и показала свою эффективность в подобных учениях прошлых лет / фото armyinform.com.ua

Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил.

Отмечается, что главной особенностью этих учений будет применение современного автоматизированного мобильного командного пункта «Ореанда».

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«Это первое применение «Ореанды» зенитным ракетным полком в условиях, максимально приближенных к боевым, после поступления его на вооружение», – рассказал начальник зенитных ракетных войск Командования Воздушных сил ВСУ генерал-майор Юрий Ставский.

Учения проходят в четыре этапа, сейчас идет первый. Подразделения отрабатывают прикрытие важных государственных объектов в районах постоянной дислокации.

Кульминацией учений должна стать отражение массированного воздушного нападения врага, будут сбивать воздушные цели одновременно две зенитные ракетные полки С-300П и «Бук-М1», а также отдельные дивизионы С-125».

До учений зенитных ракетных войск также привлекаются авиация и радио-технические войска.

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Теги: #ВСУ#военные учения#ракетные войска