Зенитные ракетные войска ВСУ проводят учения с боевой стрельбой

Отмечается, что главной особенностью этих учений будет применение современного автоматизированного мобильного командного пункта «Ореанда».

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины начали итоговые тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил.

Отмечается, что главной особенностью этих учений будет применение современного автоматизированного мобильного командного пункта «Ореанда».

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«Это первое применение «Ореанды» зенитным ракетным полком в условиях, максимально приближенных к боевым, после поступления его на вооружение», – рассказал начальник зенитных ракетных войск Командования Воздушных сил ВСУ генерал-майор Юрий Ставский.

Учения проходят в четыре этапа, сейчас идет первый. Подразделения отрабатывают прикрытие важных государственных объектов в районах постоянной дислокации.

Кульминацией учений должна стать отражение массированного воздушного нападения врага, будут сбивать воздушные цели одновременно две зенитные ракетные полки С-300П и «Бук-М1», а также отдельные дивизионы С-125».

До учений зенитных ракетных войск также привлекаются авиация и радио-технические войска.