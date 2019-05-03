"Укроборонпрому" необходимо более $100 миллионов из бюджета на этот год

В списке на получение бюджетных средств есть ряд предприятий, которые "Укроборонпром" предложил на продажу, как такие, что уже обветшали и не производят товаров или не предоставляют услуги для оборонно-промышленного комплекса.

Государственный концерн "Укроборонпром" разделил 2,8 миллиарда гривень (по курсу НБУ на 1 января это чуть больше 100 миллионов долларов), заложенных в бюджете на 2019 год на поддержку концерна, между собственными заводами.

Об этом говорится в проекте плана использования бюджетных денег на 2019 год, который концерн предложил правительству. Об этом пишет "Экономическая правда".

Преимущественно деньги предложены на поддержку авиационной отрасли.

Большую половину средств – 1,42 млрд гривень – предусмотрено для Запорожского машиностроительного конструкторского бюро "Прогресс" им. академика А. Г. Ивченко, которое специализируется на газотурбинных двигателях для авиации.

800 млн грн – для флагмана самолетостроения ГП "Антонов".

370 млн грн – для Харьковского государственного авиационного производственного предприятия.

Значительная сумма зарезервирована для Николаевского судостроительного завода – 74,15 млн гривень.

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Характерно, что в списке на получение бюджетных средств есть ряд предприятий, которые "Укроборонпром" предложил на продажу, как такие, что уже обветшали и не производят товаров или не предоставляют услуги для оборонно-промышленного комплекса. Однако они были выставлены на продажу. В частности речь идет о:

Киевский государственный завод "Буревестник" – 7,2 млн грн;

Специальное конструкторское бюро "Молния" – 6 млн грн;

Змиевской ремонтный энергомеханический завод - 5 млн грн;

Научно-исследовательский институт "Буран" – 4,8 млн грн;

Центральное конструкторское бюро "Изумруд" – 4 млн грн;

Украинский радиотехнический институт – 3 млн грн;

Специальное конструкторское бюро "Спектр" – 2, 7 млн грн;

Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт – 800 тыс. грн;

Конструкторское бюро лазерной техники – 50 тыс. грн.

Таким образом в концерне хотят перенаправить средства из бюджета на те предприятия, которые уже не несут пользы для армии, и которые государство не продает.

Также в списке на получение бюджетных средств есть предприятия, менеджмент которых фигурирует в громких коррупционных скандалах. Это ПАО "Завод" Маяк ", производитель минометов" Молот "на который заложили 18 млн грн. Хотя проект "Марлин" ранее сообщал, что цеха производителя "Маяка" заняла частная фирма из-за многомиллионных долгов.

Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение" получит 1,7 млн гривень.