В США испытали оружие времен холодной войны (видео)
В США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, которая стоит на вооружении с 1970 года.
Видео испытаний опубликован на YouTube-канале Defense Flash News.
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Отмечается, что запуск ракеты проводился с авиабазы Ванденберг в Калифорнии 5 февраля в 23:01 по местному времени.
В 2018 году США трижды проводили испытательные пуски Minuteman III, последний состоялся 8 ноября.
Напомним, Minuteman III стояла на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственной МБР наземного базирования на вооружении США. Первые испытания ракеты начались в далеком 1968 году.
Семейство трехступенчатых баллистических ракет изначально создавалось для ядерного сдерживания во время холодной войны. В 2008 году сообщалось, что у США всего 450 подобных и их намерены использовать до 2020 года.
Как сообщал УНИАН, США намерены построить сотни ядерных ракет в 2020-х годах. Американские военные хотят обновить свой устаревший арсенал межконтинентальных ракет, построенных еще в 70-х годах.