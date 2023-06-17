Что касается приграничных Брянской, Белгородской и Курской областей, то потраченные там деньги выглядят выброшенными на ветер.

За строительством оборонительных линий в старых российских регионах стоят прежде всего интересы местного бизнеса, а не военно-стратегические соображения.

Как узнали журналисты The Insider, железобетонные "пирамидки" стоят от 5 тысяч до 16 тысяч рублей за штуку, в зависимости от марки бетона (это действительно важно), размера и прочих параметров. Дополнительных денег стоит доставка: например, доставка в Брянскую область оценивалась в 5 тысяч рублей за штуку при стоимости самой "пирамидки" в 7–8 тысяч рублей.

На оборудование по всем правилам одного километра противотанковых заграждений требуется около тысячи пирамидок, уложенных в четыре ряда. Таким образом, даже по минимальной цене в 5 тысяч рублей за бетонный треугольник километр обойдется в 5 млн рублей, и это без учета транспортировки, установки, земляных работ, прочих укреплений и инженерных сооружений.

В Белгородской области оборонительную линию начинали строить как часть линии Вагнера, но позже местные власти перехватили проект, переименовали его в "засечную черту", чтобы, по всей видимости, не делиться финансированием со структурами Пригожина, и освоили на нем 10 млрд рублей — сообщалось, что к работам единовременно привлекалось 4,2 тысячи человек и 680 единиц техники.

Судя по всему, по крайней мере, в некоторых местах, особенно в тыловых районах, оборонительные линии сооружаются формально, "для галочки". В Луганской области заказывали "пирамидки" из менее прочных сортов бетона и просто сваливали их кучей в поле, хотя из-за рисков стоимость транспортировки всё равно получилась довольно внушительной: 15–20 тысяч рублей за штуку.

В то же время россиянам потребуется огромное количество ресурсов, чтобы поддерживать все эти траншеи, бетонные заграждения, опорные пункты, блиндажи в порядке, размещать там резервы, наладить связь и управление и так далее. Маловероятно, что все эти силы и средства изначально закладывались в планы.

Только на то, чтобы держать один километр оборудованной в инженерном отношении оборонительной линии под устойчивым контролем, требуется по меньшей мере 100–120 военнослужащих, не считая операторов беспилотников, артиллеристов, частей обеспечения и так далее. Таким образом, чтобы надежно прикрыть только границу Курской и Белгородской областей с Украиной, нужно 80–95 тысяч человек.

Нельзя исключать, что изначальный смысл грандиозного строительства заключался в том, чтобы послать ясный политический сигнал и украинской стороне, и заинтересованным политическим и экономическим фигурам в России и на Западе, а также показать решимость во что бы то ни стало защищать территории, которые сейчас контролируют российские войска.

Вероятно, построенные по всем правилам военной науки оборонительные линии в Запорожской и Херсонской областях серьезно замедлят продвижение ВСУ и дадут время на то, чтобы подтянуть резервы и организовать отпор. В ином случае, без должного обеспечения личным состав и техникой, а также отработки действий при отражении наступления противника, они не смогут выполнить и этой функции.

Что касается приграничных Брянской, Белгородской и Курской областей, то потраченные там деньги и вовсе выглядят выброшенными на ветер. "Засечная черта" там нигде не образует сплошных линий обороны, а сами укрепления до сих пор занимают даже не пограничные силы, а обычные срочники.

Оборонительные сооружения РФ

РФ приложила особые усилия для укрепления северной границы оккупированного Крыма, в том числе с эшелонированной оборонительной полосой возле села Медведевка. Также оккупанты выкопали сотни километров траншей в РФ, в частности в Белгородской и Курской областях.

Россия растянула линию обороны в надежде защититься от атак ВСУ до границ Беларуси. Российская линия обороны находится около населенного пункта Рябиновка в Климовском районе Брянской области РФ - в 6 км от границы с Украиной - и доходит до границы с Беларусью.