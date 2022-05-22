Дмитрий Шкребец заявил, что российское военное командование пытается скрыть попадание украинских ракет в корабль.

Отец солдата-срочника Егора Шкребца, который погиб на крейсере "Москва", Дмитрий Шкребец заявил, что спасательные работы не проводили. Он указал, что флагман Черноморского флота затопили вместе с тяжелоранеными.

Об этом Шкребец старший рассказал в российской соцсети ВК.

Он указал, что сигнал SOS с корабля долго не подавали, а тяжелораненых не спасали, чтобы скрыть факт попадания ракеты во флагман.

"А теперь давайте вспомним этого... Конашенкова... Который в 2:00 14 апреля сообщил стране, что произошло на крейсере "Москва". Я знаю что до 1:00 14 апреля крейсер не подавал сигнал SOS, хотя событие произошло около 15:00 13 апреля. Хотели умолчать и скрыть, по своей старой традиции лживых и никчемных тварей!" - написал мужчина.

При этом он утверждает, что корабль двое суток стоял без прикрытия в Черном море на одном месте, где был легкой мишенью

"С 11.04 по 13.04 крейсер "Москва" практически не менял координаты. Из записок члена команды: "Мы наблюдали надводные платформы по добыче нефти или газа, мы постоянно их видели". 80 миль от острова "Змеиный" или от Одессы (путаются в словах) так их научили говорить. По сути, крейсер "Москва" не меняющий своего положения в течение 2 суток был легко уязвимой целью. Кораблей сопровождения не было. Флагман и моряков убили! Убитых много, срочников много", - говорится в сообщении.

По его словам, офицеры, спасая свои жизни, бросили моряков.

"Спасательных работ в первые минуты после катастрофы на корабле не проводились, офицеры как крысы спаслись первыми. Моряков бросили, на камбузе бросили всех!" – отметил Дмитрий Шкребец.

Как ранее сообщал УНИАН, крейсер "Москва" затонул 13 апреля, после попадания в него ракет "Нептун", но российское военное руководство срывают правду о причинах и количестве погибших.

По их версии, на крейсере вспыхнул пожар, из-за чего сдетонировали боеприпасы и крейсер затонул. Впервые о погибших заговорили 22 апреля, сообщив об одной жертве и 27 пропавших без вести. При этом утверждалось, что 396 моряков спасли, а офицеры продолжат служить на Черноморском флоте.

Позже появилось видео с якобы спасенными моряками, но не все родители погибших российских моряков поверили в официальную версию.

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