Также офицер рассказал о возможностях Австралии по поставкам самолетов.

Генерал-майор армии Австралии в отставке, военный эксперт Центра стратегических и международных исследований Мик Райан рассказал, на какую еще поддержку может рассчитывать Украина.

Журналистов интересовало, может ли так случиться, что Австралия предоставит ВСУ самолеты F/A-18.

"Здесь есть определенные ограничения, потому что Австралия должна получить согласование страны происхождения – это США, а я не знаю, сделано ли это. Следующий шаг - надо определить лучшие из этих самолетов, поэтому еще некоторым из них – 25-30 лет. Но надо понять, какие из них можно эффективно использовать, потому что мы не хотим подвергать опасности украинских пилотов, предлагая застреленные самолеты", - сказал Райан во время брифинга в медиа-центре "Украина-Одесса".

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Он добавил, что где-то половину самолетов, которые имеет Австралия, можно использовать в Украине". Эксперт надеется, что правительство его государства сможет принять решение для того, чтобы предоставлять необходимое оборудование украинским военным. По его словам, именно самолеты являются сейчас приоритетом для ВСУ, потому что очень сложно бороться на земле, когда нет соответствующей поддержки с воздуха.

Кроме того, специалист ответил на вопрос о том, может ли такое случиться, что опытные иностранные пилоты, в частности, отставные австралийские, приедут в Украину, чтобы боролись против агрессора вместе с бойцами ВСУ.

По его мнению, есть ряд пилотов из разных стран, которые будут заинтересованы в том, чтобы присоединиться к Вооруженным Силам Украины. Он напомнил, что в Украине уже действует иностранный легион, в составе которого есть представители Канады, Польши, Чехии, Франции, Грузии и тому подобное.

"В Украине, в этом легионе представлены военные со всего мира, даже Австралии, которые поддерживают Украину и готовы ее защищать от России... Да, думаю, будут заинтересованы и пилоты. Может быть, не так много-их может быть недостаточно. Посмотрим, как это будет...", - констатировал офицер.

Австралийский самолет-разведчик E-7A Wedgetail - что известно

По данным иностранных СМИ, Австралия, чтобы помочь Украине, развернет военный самолет-разведчик E-7A Wedgetail в Европе. Самолет отправят в октябре на полгода в Германию. Он должен помочь "защитить жизненно важные ворота международной гуманитарной и военной помощи Украине".

В частности, E-7A Wedgetail может обеспечить раннее предупреждение о любых угрозах за пределами Украины, которые касаются, в частности, гуманитарной и военной помощи.

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