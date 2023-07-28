Когда возникла реальная угроза режиму Путина, Запад бросился его спасать, говорит Арестович.

Бывший советник ОПУ Алексей Арестович раскритиковал Запад за поставку недостаточного количества оружия для Украины. Он уверен, что союзники Украины хилой реакцией на мятеж Евгений Пригожина показали свое желание сохранить при власти в РФ нынешний режим.

"Во время похода Пригожина на Москву главными усилиями Запада было сберечь не просто централизованное государство, а именно Путина во главе России. Они до сих пор верят, что Путина удастся развернуть против Китая. Это старая история про треугольник Пекин-Москва-Вашингтон, в котором всегда две стороны должны быть против одной, и не дай Бог развалится России путинский режим рухнет или централизованное государство. Его откровенно спасали, а нам откровенно недодают то, что могло бы послужить военному разгрому и падению путинского режима. Они даже для обороны недодают. У них [систем ПВО] Patriot в мире почти 1,5 тысячи, а в Америке 1100. Как вы думаете, нашлось бы еще 5 Patriot для Одессы? … Как только возникла реальная угроза его режиму во время пригожинского мятежа, он увидел, что Запад бросился его спасать, эти самые американцы. С которыми он ведет страшную войну против Запада. После этого крылья за спиной вырастают", – сказал Арестович на стриме.

Экс-советник отметил, что Запад, хотя и декларирует готовность поддерживать Украину на пути к победе в войне, на самом деле не собирается давать России проиграть.

"Запад устами своих советников не прямо говорят, что "мы не должны дать Украине проиграть", но также – "мы не можем позволить проиграть и Путину". А тогда у меня возникает вопрос: а какие цели этой войны тогда?", – добавил Арестович.

Украина ищет системы ППО - что сообщалось

27 июля президент Украины Владимир Зеленской приехал в Одесскую область, которая вторую неделю находится под массированными обстрелами оккупантов. Он, в частности, посетил разрушенный россиянами Спасо-Преображенский собор.

В вечернем видеообращении из Одессы президент заявил, что сейчас идет поиск систем противовоздушной обороны для защиты Одессы, области и всего юга нашего государства от ударов российских захватчиков.

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