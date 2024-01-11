Евгений Дикий считает, что внесение альтернативных законопроектов - ошибочная практика.

Украинская власть пытается догнать поезд, который ушел, решая сейчас вопрос о мобилизации. Документ, который предложил Кабинет министров, можно допилить, но нет никакой необходимости подавать альтернативные проекты законов.

"Мы потеряли больше года. Теперь мы догоняем поезд, который ушел. И в этой ситуации внесение альтернативных законопроектов мне кажется абсолютно ошибочной практикой. Законопроект, который внес Кабмин, несовершенен, но он вполне пригоден для первого чтения. А дальше есть механизм внесения депутатских правок. И, по моему мнению, в этом законопроекте нет ничего такого, чего бы нельзя было бы "допилить" именно между двумя чтениями", - рассказал бывший командир роты батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий в эфире "Украинского радио".

По его словам, законопроект о мобилизации содержит критически важную норму о введении предельного срока службы, даже во время войны.

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"36 месяцев. Люди не должны покупать билет в один конец и идти на войну навсегда. Но 36 месяцев в Киевском гарнизоне и 36 месяцев в Авдеевке - это очень разные месяцы. Поэтому эту норму надо дополнить тем, что именно на "нулях", в бою, день будет считаться за два или за три. Тогда эта норма станет окончательно рабочей. И заодно решится вопрос, что не будет необходимости одновременно демобилизовать много людей. Потому что на нуле каждый провел разное время, соответственно люди будут демобилизоваться постепенно. Будет время их заменить. 700 тысяч человек заменить единовременно – нереалистично", - указал эксперт.

Он напомнил, что некоторые депутаты предлагают убрать норму об усилении ответственности уклонистов, но это сделает закон абсолютно нерабочим.

"Эти драконовские нормы об административных взысканиях с уклонистов возникли не от хорошей жизни, а из-за того, что у нас сейчас огромная дыра в законодательстве. Если ты надел форму, то шаг вправо, шаг влево - ты дезертир, 5 лет тюрьмы. А если ты просто отказываешься брать повестку, убегаешь от военкома, вообще не стоишь на учете - за это штраф 1 700 гривен. Это не серьезно. Да, там предлагаются драконовские абсолютно вещи с блокировкой карточек, водительских прав, с ощутимыми штрафами. Это абсолютно правильно, это неизбежно. И то, что их будут накладывать именно военкомы, а не суды - это тоже, к сожалению, неизбежно. По-хорошему это должны были бы делать суды. Но в реальной жизни, если мы завалим их десятками тысяч уклоняющихся дел, то за неделю судебная система станет и ни одно дело не будет рассматриваться", - объяснил Дикий.

В то же время он признал, что такие решения не просто порождают большие коррупционные риски, а "приглашают злоупотреблять".

"Эти нормы очень соблазняют. Поэтому, вместо того, чтобы их ликвидировать и оставить уклонистов безнаказанными, надо их дополнить двумя строчками: во-первых, должен быть прописан механизм быстрой апелляции на наложенные санкции, то есть человек должен иметь возможность их обжаловать в независимой инстанции; во-вторых, должна быть введена уголовная ответственность за незаконное наложение этих санкций. Так балансируется этот коррупционный риск", - подытожил ветеран АТО.

Проект закона о мобилизации - главные новости

25 декабря 2023 года Кабинет министров подал на рассмотрение Верховной Рады проект зкона о мобилизации, которые предусматривает срок для увольнения военнослужащих - 36 месяцев.

Также он включает ряд ограничений для уклонистов, а именно ограничение права продавать и покупать недвижимость, а также "использовать и распоряжаться средствами и другими ценностями". Кроме того, законопроект предусматривает возможность мобилизации лиц с 3-й группой инвалидности .

Позже стало известно, что в парламент внесены четыре альтернативных законопроекта по мобилизации.

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