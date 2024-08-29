По словам Кудрицкого, такой сценарий обмена является научной фантастикой.

Запорожская АЭС должна вернуться под контроль Украины без проведения каких-либо обменов. Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью "BBC Украина", отвечая на вопрос, рассматривается ли сценарий возвращения Украине контроля над ЗАЭС в обмен на захваченные территории в Курской области РФ.

"Пока что это такая научная фантастика. Скажем так, здесь нечего комментировать... Так же можно предположить, что завтра Марс столкнется с Венерой, или астероид упадет на Землю. Предположить можно. Но какие у нас есть реальные факты, которые бы об этом свидетельствовали? У меня, например, нет", – заявил руководитель НЭК.

Он подчеркнул, что ЗАЭС – это тот объект, который должен вернуться под украинский контроль. Не надо думать украинцам, что предлагать россиянам или что менять. Это объект расположен на суверенной территории и его может обслуживать только Украина. Это вопрос ядерной безопасности, отметил Кудрицкий.

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"Поэтому здесь, мне кажется, безотносительно к Курщине, надо мировому сообществу осознать, что отвлечь риски какого-то инцидента можно только обеспечив полный доступ Украины к управлению этим объектом", – подытожил глава "Укрэнерго".

Ситуация на ЗАЭС

22 августа Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута. Из-за российских обстрелов произошло повреждение внешней воздушной линии, через которую станция получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд.

Директор энергопрограмм Центра Разумкова Владимир Омельченко ранее предполагал, Украина может получить шанс вернуть контроль над оккупированной РФ Запорожской АЭС после окончания договора о транзите российского газа.

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