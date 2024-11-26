Этот аэродром является базовым для 14 истребительного полка РФ, который имел на вооружении истребители четвертого поколения Су-30 СМ.

Удары по аэродрому "Курск-Восточный" или "Халино", который является базовым для 14 истребительного полка РФ были успешными. Об этом сказал обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников в эфире телемарафона.

Он отметил, что ночью 25 ноября украинские военные нанесли удар по территории Курской области РФ, в частности, по аэродрому "Курск-Восточный" или "Халино", который является базовым для 14 истребительного полка РФ. "По состоянию на 2023 год он имел на вооружении истребители Су-30 СМ, которые являются носителями высокоточного ракетного оружия", - отметил Кушников.

При этом подчеркнул, что этот аэродром один из ближайших к границам Украины и применяется активно военно-воздушными силами РФ для нанесения ударов по территории Украины, объектам военной и гражданской инфраструктуры. "Это одна из самых приоритетных целей, которую Силы обороны поражали еще начиная с 2023 года, а с применением высокоточного баллистического оружия эти удары могут быть еще эффективнее", - подчеркнул эксперт.

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Он отметил, что сегодня говорить о фактических результатах рано, потому что нет данных спутниковых снимков, чтобы можно было объективно оценить степень нанесенных повреждений. "Но сам факт того, что удары были успешны подтверждают как наши специалисты, так и пропагандисты России", - подчеркнул Кушников. Эксперт добавил, что даже если речь идет не об уничтожении, а лишь о повреждении самолета, то это потребует длительного ремонта.

Эксперт отметил, что россияне начали возводить фортификационные укрепления на своих аэродромах, но этот процесс очень длительный и покрыть полностью всю сеть аэродромов соответствующими защитными сооружениями маловероятно.

Кушников рассказал, что Силы обороны сейчас "охотятся" на российские нефтехранилища, вражеские объекты военной промышленности. "В целом концепция очень проста - уменьшение потенциала врага по ведению войны", - сказал он.

Взрывы в России - подробности

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. В ночь на 25 ноября 2024 года подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с другими составляющими Сил обороны атаковали ряд важных объектов оккупантов, в частности в Брянской, Калужской и Курской областях России.

В Генштабе отметили, что есть подтверждение успешного поражения нефтебазы в Калужской области, а результаты боевой работы по другим объектам уточняются.

В частности, Украина атаковала нефтебазу в Калужской области РФ. Было поражение АО "Калуганефтепродукт", которое участвует в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины. Были взрывы и пожар.

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