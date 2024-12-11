Она используется для снабжения оккупационной армии РФ.

В ночь на 11 декабря подразделениями Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесен удар по нефтебазе, что в Брянской области РФ. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Telegram.

Отмечается, что НП "Брянск" - наливной пункт нефтепровода "Дружба", основной функцией которого является прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт.

Этот НП активно используется для снабжения оккупационной армии РФ.

"По имеющейся информации есть попадание по нефтебазе с последующим возгоранием. Начался массированный пожар. Результаты боевой работы уточняются", - заявили в Генштабе.

Взрывы в России - подробности

Как сообщал УНИАН, в ночь на среду, 11 декабря, беспилотные летательные аппараты атаковали очередной нефтеперерабатывающий объект на территории Российской Федерации.

Российский проект ВЧК-ОГПУ написал, что ночью жители Брянска услышали взрывы и работу противовоздушной обороны. После этого на территории нефтеперерабатывающего завода российского оператора магистральных нефтепроводов "Транснефть" начался пожар. Губернатор Брянской области Александр Богомаз еще около 20:00 сообщал о сбитии беспилотника самолетного типа, без пострадавших и разрушений. Новую атаку он не комментировал.

5 декабря в железнодорожном депо города Брянск в России вспыхнул пожар - сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистические потребности российской оккупационной армии.

"Процесс загадочного уничтожения или вывода из строя объектов, используемых государством-агрессором в геноцидной войне против Украины, не прекращается", - заявили в ГУР.

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