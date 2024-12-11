Процесс уничтожения из строя объектов, используемых РФ в геноцидной войне против Украины, не прекращается.

5 декабря 2024 года в железнодорожном депо города Брянск в России вспыхнул пожар - сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистические потребности российской оккупационной армии.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны в Telegram.

"Процесс загадочного уничтожения или вывода из строя объектов, которые используются государством-агрессором в геноцидной войне против Украины, не прекращается", - говорится в сообщении.

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ГУР МО Украины напомнило, что за каждое военное преступление будет справедливое возмездие.

Поражение российских объектов - о чем еще известно

Как сообщал УНИАН, на днях в Главном управлении разведки рассказали о масштабах поражения украинскими дронами объектов на территории РФ.

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что у россиян "регулярно что-то горит". "Где-то НПЗ, где-то спиртзаводы, где-то еще что-то", - заявил Юсов.

По его словам, удары украинских беспилотников влияют на РФ. "Есть статистика, открытые данные. Треть производства в той или иной степени повреждена, поражена", - детализировал Юсов.

Кроме того, представитель ГУР отметил, что россияне каждый раз имеют большие проблемы с восстановлением, ведь речь идет об импортном оборудовании. "Учитывая санкции, с поставками этого оборудования есть большие проблемы. И это не те устройства, которые можно завезти нелегально, или контрабандой. Поэтому да, для врага это проблемы", - заявил он.

Юсов подчеркнул, что речь не идет о гражданских объектах. "Когда мы говорим о НПЗ, это те самые НПЗ, которые заправляют вражескую технику, танки, самолеты и все то, что стреляет, пускает ракеты в сторону Украины. Это те самые НПЗ, которые продают нефтепродукты и финансируют российскую военную агрессию против Украины", - сказал представитель ГУР.

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