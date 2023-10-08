Украинские защитники уничтожили очередной российский танк Т-90М "Прорыв". В сети публикуют видео удара по нему.
"Не имеющий аналогов в мире" танк Т-90М "Прорыв" феерично распадается на атомы, всего-навсего от одного попадания из ПТРК", - прокомментировал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
При этом эксперт намекнул, что россияне активно "пилят" на модернизации военной техники.
"Архаичный гомункулус продолжают поставлять в войска, поскольку задел с 1990-х еще есть, можно пилить на модернизации - мама не горюй!" - отметил он.
ВСУ уничтожили Т-90М "Прорыв" - видео
Потери РФ в Украине - сколько россияне потеряли танков
Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения предварительно составили около 282 тыс. 280 человек личного состава, из которых 580 ликвидированы за минувшие сутки. Танков же РФ потеряла не менее 4821.
Также россияне уже лишились: 9123 боевых бронированных машин, 6705 артиллерийских систем, 542 средств противовоздушной обороны, 5190 беспилотников оперативно-тактического уровня.