По данным Генштаба, РФ уже потеряла более 4800 танков.

Украинские защитники уничтожили очередной российский танк Т-90М "Прорыв". В сети публикуют видео удара по нему.

"Не имеющий аналогов в мире" танк Т-90М "Прорыв" феерично распадается на атомы, всего-навсего от одного попадания из ПТРК", - прокомментировал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

При этом эксперт намекнул, что россияне активно "пилят" на модернизации военной техники.

"Архаичный гомункулус продолжают поставлять в войска, поскольку задел с 1990-х еще есть, можно пилить на модернизации - мама не горюй!" - отметил он.

ВСУ уничтожили Т-90М "Прорыв" - видео

Потери РФ в Украине - сколько россияне потеряли танков

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения предварительно составили около 282 тыс. 280 человек личного состава, из которых 580 ликвидированы за минувшие сутки. Танков же РФ потеряла не менее 4821.

Также россияне уже лишились: 9123 боевых бронированных машин, 6705 артиллерийских систем, 542 средств противовоздушной обороны, 5190 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Вас также могут заинтересовать новости: