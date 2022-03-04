фейсбук Антон Геращенко
На территории Черниговской области ВСУ уничтожили российского генерала-замкомандующего 41-й армии генерал-майора Суховецкого.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Первый пошел! Первый российский генерал оккупант уничтожен в Украине. Приготовиться другим! Или, господа генералы – докладывайте на верх, что вторжение в Украину, это кровавая авантюра, которая погубит Россию, если ее не остановить немедленно!", - написал он.
"Украина - это ваш Афганистан. Только 10 лет до развала России ждать не придется. Уложимся в месяц!", - отметил Геращенко.