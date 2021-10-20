Командованием учитывалась не только слаженность действий подразделения, но и последовательность выполнения нормативов.

В группировке войск "Пивдень", подчиненное Командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины, на одном из наиболее угрожающих направлений проведена тренировка артиллерийских противотанковых резервов по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники условного противника.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Мероприятие прошло на одном из полигонов боевой подготовки Херсонской области, недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым.

Воины-противотанкисты демонстрировали практические навыки развертывания расчетов и стрельбу по целям, а также быструю смену позиций.

По легенде, в ходе обороны подразделением морской пехоты своих позиций, условный противник, дождавшись подкрепления бронетехники, перешел в атаку. Для сдерживания наступления морским пехотинцам было придано в распоряжение противотанковый подразделение.

"В частности, воины-противотанкисты осуществили выход на рубеж открытия огня, обустроили позиций, осуществили артиллерийскую разведку и наведение пушек по целеуказаниям корректировщиков", – сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, в настоящее время учитывалась не только слаженность действий подразделения, но и последовательность выполнения нормативов.

"Подобные мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения. Их главная цель – поддержание на высоком уровне знаний, навыков и боевого духа личного состава артиллерийских расчетов. Во время тренировок, противотанкисты показали, что в случае внезапной смены обстановки они будут готовы качественно выполнить поставленную задачу, – подчеркнул командующий.

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Автор: Виолетта Орлова